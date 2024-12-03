День людей с инвалидностью и день «Сделайте подарок»: что еще празднуют 3 декабря

Что празднуют в Украине и мире 3 декабря. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Что празднуют 3 декабря
Международный день людей с инвалидностью
Привлечение внимания к правам, потребностям и возможностям людей с инвалидностью. Этот день направлен на повышение осведомленности общества о важности создания доступной среды, равных возможностей и интеграции во все аспекты жизни.
Всемирный день катания на коньках
Пропаганда активного образа жизни через катание на коньках. Событие поощряет людей к зимним видам спорта, напоминая о пользе физической активности и возможности весело провести время с друзьями или семьей.
День «Сделайте подарок»
Мотивирует людей к проявлениям щедрости и внимания через дарение подарков. Эта инициатива призывает к спонтанным добрым поступкам и созданию приятных эмоций у близких и знакомых.
День «Давайте обнимемся»
Символизирует важность дружеских объятий в повседневной жизни. Событие напоминает, что физический контакт укрепляет эмоциональную связь между людьми и способствует улучшению настроения и психологического состояния.
День запеканки из зеленых бобов
Посвящен популярному блюду, которое стало неотъемлемой частью многих кухонь. Он поощряет эксперименты с рецептами и напоминает о важности потребления здоровых овощей в рационе.
День рождения SMS
Празднование первого текстового сообщения, которое стало революционным шагом в общении. Этот день демонстрирует, как короткие сообщения изменили способы взаимодействия людей в современном мире.
День мировой тишины и немоты
Привлечение внимания к важности тишины и покоя в нашей жизни. Этот день также подчеркивает потребности людей, которые не могут говорить, и способствует пониманию их опыта в общении.
Всемирный день трюков
Поощрение к выполнению и просмотру различных трюков, от акробатики до фокусов. Это событие подчеркивает креативность, физическую подготовку и зрелищность, которые вдохновляют миллионы людей.
Международный день борьбы против пестицидов
Направлен на повышение осведомленности о рисках использования пестицидов для здоровья и окружающей среды. Этот день призывает к поиску альтернативных экологических решений в сельском хозяйстве.
Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров)
Посвящен достижениям в сфере компьютерной графики, дизайна и анимации. День отмечает вклад творческих профессионалов, чьи работы формируют визуальный мир современных технологий и искусства.
Именины 3 декабря
Какие сегодня именины: Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.
Кто из известных людей родился 3 декабря
- 1877 год: украинский географ, основатель украинской научной географии и географии Украины Степан Рудницкий;
- 1931 год: украинский математик, первый директор Института прикладной математики и механики НАНУ Иван Данилюк;
- 1937 год: украинский хоровой дирижер и композитор, народный артист Украины Иван Слета.
Памятные даты 3 декабря
- 1775 год: впервые поднимают звездно-полосатый флаг США;
- 1818 год: Иллинойс становится 21-м штатом Соединенных Штатов Америки;
- 1879 год: Томас Эдисон впервые публично демонстрирует работу лампы накаливания, которая могла непрерывно гореть в течение 4 часов;
- 1910 год: в Париже демонстрируют первую неоновую лампу;
- 1912 год: Болгарское царство, Королевство Греция, Королевство Сербия и Королевство Черногория подписывают с Османской империей перемирие, положившее конец Первой балканской войне;
- 1920 год: польский сейм ликвидирует территориальную обособленность Галичины;
- 1967 год: южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществляет в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца;
- 1973 год: американский «Пионер-10» становится первым космическим аппаратом, который пролетел возле Юпитера;
- 1984 год: происходит одна из крупнейших в истории промышленных катастроф— в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в г. Бхопал (Индия) погибло более 2000 человек, а 20 тысяч— потеряли зрение;
- 1989 год: в городе Прудентополис (Бразилия) открывают памятник Тарасу Шевченко;
- 1991 год: независимость Украины признает Венгерская Республика, посольство Венгрии в Киеве стало первым посольством иностранного государства в Украине;
- 1992 год: Генеральная Ассамблея ООН провозглашает этот день Международным днем инвалидов;
- 2002 год: в провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика) археологи открывают царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, лошадей и колесниц, сделанных из терракоты;
- 2004 год: Верховный Суд Украины принимает решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года были сфальсифицированы;
- 2010 год: ночью милиция и спецподразделение «Беркут» силой демонтируют палаточный городок протестующих против нового Налогового кодекса Украины на площади Независимости в Киеве;
- 2012 год: тайфун Бофа налетает на Филиппины, в результате чего погибает по меньшей мере 475 человек.
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