День людей с инвалидностью и день «Сделайте подарок»: что еще празднуют 3 декабря

Что празднуют 3 декабря

Международный день людей с инвалидностью

Привлечение внимания к правам, потребностям и возможностям людей с инвалидностью. Этот день направлен на повышение осведомленности общества о важности создания доступной среды, равных возможностей и интеграции во все аспекты жизни.

Всемирный день катания на коньках

Пропаганда активного образа жизни через катание на коньках. Событие поощряет людей к зимним видам спорта, напоминая о пользе физической активности и возможности весело провести время с друзьями или семьей.

День «Сделайте подарок»

Мотивирует людей к проявлениям щедрости и внимания через дарение подарков. Эта инициатива призывает к спонтанным добрым поступкам и созданию приятных эмоций у близких и знакомых.

День «Давайте обнимемся»

Символизирует важность дружеских объятий в повседневной жизни. Событие напоминает, что физический контакт укрепляет эмоциональную связь между людьми и способствует улучшению настроения и психологического состояния.

День запеканки из зеленых бобов

Посвящен популярному блюду, которое стало неотъемлемой частью многих кухонь. Он поощряет эксперименты с рецептами и напоминает о важности потребления здоровых овощей в рационе.

День рождения SMS

Празднование первого текстового сообщения, которое стало революционным шагом в общении. Этот день демонстрирует, как короткие сообщения изменили способы взаимодействия людей в современном мире.

День мировой тишины и немоты

Привлечение внимания к важности тишины и покоя в нашей жизни. Этот день также подчеркивает потребности людей, которые не могут говорить, и способствует пониманию их опыта в общении.

Всемирный день трюков

Поощрение к выполнению и просмотру различных трюков, от акробатики до фокусов. Это событие подчеркивает креативность, физическую подготовку и зрелищность, которые вдохновляют миллионы людей.

Международный день борьбы против пестицидов

Направлен на повышение осведомленности о рисках использования пестицидов для здоровья и окружающей среды. Этот день призывает к поиску альтернативных экологических решений в сельском хозяйстве.

Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров)

Посвящен достижениям в сфере компьютерной графики, дизайна и анимации. День отмечает вклад творческих профессионалов, чьи работы формируют визуальный мир современных технологий и искусства.

Именины 3 декабря

Какие сегодня именины: Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.

Кто из известных людей родился 3 декабря

1877 год: украинский географ, основатель украинской научной географии и географии Украины Степан Рудницкий;

1931 год: украинский математик, первый директор Института прикладной математики и механики НАНУ Иван Данилюк;

1937 год: украинский хоровой дирижер и композитор, народный артист Украины Иван Слета.

Памятные даты 3 декабря

1775 год: впервые поднимают звездно-полосатый флаг США;

1818 год: Иллинойс становится 21-м штатом Соединенных Штатов Америки;

1879 год: Томас Эдисон впервые публично демонстрирует работу лампы накаливания, которая могла непрерывно гореть в течение 4 часов;

1910 год: в Париже демонстрируют первую неоновую лампу;

1912 год: Болгарское царство, Королевство Греция, Королевство Сербия и Королевство Черногория подписывают с Османской империей перемирие, положившее конец Первой балканской войне;

1920 год: польский сейм ликвидирует территориальную обособленность Галичины;

1967 год: южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществляет в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца;

1973 год: американский «Пионер-10» становится первым космическим аппаратом, который пролетел возле Юпитера;

1984 год: происходит одна из крупнейших в истории промышленных катастроф— в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в г. Бхопал (Индия) погибло более 2000 человек, а 20 тысяч— потеряли зрение;

1989 год: в городе Прудентополис (Бразилия) открывают памятник Тарасу Шевченко;

1991 год: независимость Украины признает Венгерская Республика, посольство Венгрии в Киеве стало первым посольством иностранного государства в Украине;

1992 год: Генеральная Ассамблея ООН провозглашает этот день Международным днем инвалидов;

2002 год: в провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика) археологи открывают царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, лошадей и колесниц, сделанных из терракоты;

2004 год: Верховный Суд Украины принимает решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года были сфальсифицированы;

2010 год: ночью милиция и спецподразделение «Беркут» силой демонтируют палаточный городок протестующих против нового Налогового кодекса Украины на площади Независимости в Киеве;

2012 год: тайфун Бофа налетает на Филиппины, в результате чего погибает по меньшей мере 475 человек.

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