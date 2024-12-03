День людей з інвалідністю та день «Зробіть подарунок»: що ще святкують 3 грудня

Що святкують 3 грудня

Міжнародний день людей з інвалідністю

Привернення уваги до прав, потреб і можливостей людей з інвалідністю. Цей день спрямований на підвищення обізнаності суспільства про важливість створення доступного середовища, рівних можливостей та інтеграції в усі аспекти життя.

Всесвітній день катання на ковзанах

Пропагування активного способу життя через катання на ковзанах. Подія заохочує людей до зимових видів спорту, нагадуючи про користь фізичної активності та можливості весело провести час з друзями чи сім’єю.

День «Зробіть подарунок»

Мотивує людей до проявів щедрості й уваги через дарування подарунків. Ця ініціатива закликає до спонтанних добрих вчинків і створення приємних емоцій у близьких та знайомих.

День «Давайте обіймемося»

Символізує важливість дружніх обіймів у повсякденному житті. Подія нагадує, що фізичний контакт зміцнює емоційний зв’язок між людьми та сприяє покращенню настрою і психологічного стану.

День запіканки із зелених бобів

Присвячений популярній страві, яка стала невід’ємною частиною багатьох кухонь. Він заохочує до експериментів із рецептами й нагадує про важливість споживання здорових овочів у раціоні.

День народження SMS

Відзначення першого текстового повідомлення, яке стало революційним кроком у спілкуванні. Цей день демонструє, як короткі повідомлення змінили способи взаємодії людей у сучасному світі.

День світової тиші і німоти

Привернення уваги до важливості тиші та спокою в нашому житті. Цей день також підкреслює потреби людей, які не можуть говорити, і сприяє розумінню їхнього досвіду в спілкуванні.

Всесвітній день трюків

Заохочення до виконання та перегляду різних трюків, від акробатики до фокусів. Ця подія підкреслює креативність, фізичну підготовку та видовищність, які надихають мільйони людей.

Міжнародний день боротьби проти пестицидів

Спрямований на підвищення обізнаності про ризики використання пестицидів для здоров’я та довкілля. Цей день закликає до пошуку альтернативних екологічних рішень у сільському господарстві.

Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)

Присвячений досягненням у сфері комп’ютерної графіки, дизайну та анімації. День відзначає внесок творчих професіоналів, чиї роботи формують візуальний світ сучасних технологій і мистецтва.

Іменини 3 грудня

Які сьогодні іменини: Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір.

Хто з відомих людей народився 3 грудня

1877 рік: український географ, засновник української наукової географії i географії України Степан Рудницький;

1931 рік: український математик, перший директор Інституту прикладної математики і механіки НАНУ Іван Данилюк;

1937 рік: український хоровий диригент і композитор, народний артист України Іван Сльота.

Пам’ятні дати 3 грудня

1775 рік: уперше піднімають зоряно-смугастий прапор США;

1818 рік: Іллінойс стає 21-м штатом Сполучених Штатів Америки;

1879 рік: Томас Едісон вперше публічно демонструє роботу лампи розжарювання, яка могла безперервно горіти протягом 4 годин;

1910 рік: у Парижі демонструють першу неонову лампу;

1912 рік: Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія підписують з Османською імперією перемир’я, що поклало край Першій балканській війні;

1920 рік: польський сейм ліквідовує територіальну окремішність Галичини;

1967 рік: південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснює у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця;

1973 рік: американський «Піонер-10» стає першим космічним апаратом, який пролетів біля Юпітера;

1984 рік: стається одна з найбільших в історії промислових катастроф — внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 осіб, а 20 тисяч — втратили зір;

1989 рік: у місті Прудентополіс (Бразилія) відкривають пам’ятник Тарасу Шевченку;

1991 рік: незалежність України визнає Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні;

1992 рік: Генеральна Асамблея ООН проголошує цей день Міжнародним днем інвалідів;

2002 рік: у провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкривають царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти;

2004 рік: Верховний Суд України ухвалює рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані;

2010 рік: вночі міліція та спецпідрозділ «Беркут» силоміць демонтують наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві;

2012 рік: тайфун Бофа налітає на Філіппіни, в результаті чого гине щонайменше 475 людей.

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