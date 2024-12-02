Эти мамы не сдались и во время войны создали в Одессе инклюзивное пространство для особенных детей

При отсутствии альтернативы

К сожалению, особые дети — это сегодня забота исключительно родителей. Онлайн обучение, которое стало преобладать еще в период коронавирусной пандемии, значительно усложнило жизнь семей, где есть такие дети. Отсутствие возможности общения начало сводить на нет многолетние усилия родителей по развитию личности ребенка и его социализации. Война еще больше усложнила ситуацию. Семьи оказались в буквальном смысле «законсервированными» в квартирах без шансов предоставить ребенку хоть глоток «свежего воздуха» в виде обычных детских радостей и защитить от панических атак, психозов и истерик.

Когда мамы объединились

С таким положением дел не согласились несколько мам детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Они объединились в общественную организацию, на краудфандинговых платформах собирали средства, выигрывали гранты, благодаря этому приобрели оборудование и создали инклюзивные мастерские «Важливий Кожен». Сегодня они работают на базе Одесского областного медицинского центра психического здоровья. В мастерские вошли швейная, керамическая, художественная. По содержанию это дневной центр пребывания, куда родители на несколько часов имеют возможность привести своего маленького или уже взрослого ребенка, чтобы он пообщался с друзьями, научился простым навыкам ухода за собой, занялся искусством, которое сегодня считается одним из самых действенных путей построения мостиков между особым ребенком и миром.

— Как мама особенного мальчика, я уверена: самым страшным за аутизм для детей не только с этой проблемой, а также с шизофренией, легкими формами эпилепсии, задержкой интеллектуального развития является отсутствие пространства для развития, — говорит руководитель мастерских Анна Бугаева. — Особым людям даже познакомиться негде, нет условий, чтобы интересно отпраздновать свой день рождения, научиться готовить какие-то блюда, ремонтировать одежду и получить хоть какой-то шанс на трудоустройство.

У нас была девочка, которая в швейной мастерской научилась делать только один шов. Потом, когда у нас был заказ на пошив сумок-шоперов, она, работая на оверлоке, прекрасно выполнила всю работу. Это было такое счастье! Потому что у человека впервые в жизни появилась работа, и он ее хорошо выполнил.

Есть люди, которые впервые в жизни в кругу друзей именно у нас отпраздновали свой день рождения. Для большинства из нас это обычное дело, а вот для особых с этим есть проблемы.

Какое отношение общества

И Анна, и другие мамы много раз сталкивались с непониманием со стороны окружающих: а зачем вы это делаете, когда значительных сдвигов в состоянии особенного ребенка все равно не будет, вы только зря тратите время и средства.

— В обществе есть проблемы, когда к людям относятся исключительно по коэффициенту их полезности, — уверена Анна. — Если так подходить к делу, то и пенсии пенсионерам не надо платить, потому что они уже отработанный материал. Построение социального государства, а Украина пока социальным государством не стала, предполагает гуманное и уважительное отношение к каждому человеку с любой формой инвалидности. На первом плане должны быть не мизерные выплаты, а социальные услуги, которые создавали бы для особых людей нормальное пространство жизни. Пока что этим занимаются исключительно общественные организации по своей инициативе.

Действительно, многие особенные люди существуют сегодня в условиях жесткой социальной изоляции. Для любого человека это стресс, начало деградации. Для особого же человека такая ситуация значительно опаснее. И утраченные во время изоляции навыки уже почти невозможно будет потом восстановить.

В мастерские обращаются родители, чьи дети семь, десять, четырнадцать лет не выходили на улицу или много лет не общались со сверстниками, потому что сначала занимались в школе по программе инклюзивного обучения, а с переходом школ на онлайн-пространство учительницу и одноклассников видят только на экране монитора.

Мама, которая оставила ребенка в мастерской, иногда даже не знает, куда идти — потому что все годы, день за днем, она была рядом со своим ребенком. И даже во сне она всегда видит себя вместе с ним.

Задачи на завтра

Сейчас в центре есть детская группа дневного пребывания «Раскрытие» и группа дневного пребывания взрослых. Подопечных немного, потому что возможностей сопровождать лично каждого у общественной организации нет. Это такие замечательные островки мирной жизни среди испытаний военного времени.

Те, кто приходит в центр, обожают рисовать, шить, заниматься керамикой, погружаясь в только им известный мир творчества. Родители всегда удивляются, какие неожиданные таланты открываются в их детях. А все на самом деле очень просто: есть условия, открываются таланты.

На будущее женщины мечтают создать место поддерживающего проживания для своих подопечных, чтобы после смерти родителей их не забирали в психоневрологические интернаты. Чтобы они могли жить в общежитии в сопровождении надежных помощников, продолжать развиваться и по возможности — работать. Это пока что далекие мечты. Но пять лет назад тоже мало кто верил, что хрупкие женщины возьмут и построят уникальное инклюзивное пространство. Но у них все получилось. И даже война не помешала продолжать начатое дело.

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