В 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь, в результате чего праздники с фиксированной датой переместились на 13 дней вперёд. Этот новый календарь более точный и совпадает с тем, по которому живёт светское общество. Однако другая церковь — Украинская Православная Церковь — продолжает придерживаться юлианского календаря (старого стиля).

Какой церковный праздник в Украине по новому стилю

Православные 19 января (1 февраля по старому календарю) чтят память Макария Великого, Египетского. Этот святой известен как автор многочисленных духовных бесед и молитв. В этот день также вспоминают украинских святых: преподобного Макария Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, и преподобного Лаврентия Черниговского.

Макарий Великий родился в Египте в IV веке. Его благочестивые родители воспитали сына в христианской вере. Он рано женился, но вскоре овдовел, а затем умерли и его родители. Макарий решил посвятить свою жизнь служению Богу.

Он поселился в пустыне, где обучался у опытных старцев-пустынников. Многие годы Макарий был учеником преподобного Антония Великого. После смерти Антония Макарию передали его посох, вместе с которым, по преданию, перешла часть духовной силы.

За свои духовные подвиги Макария называли «юношей-старцем» — в 30 лет он был мудрым монахом и примером смирения. Однажды, увидев вора, пытавшегося украсть его имущество, Макарий помог загрузить вещи и сказал: «Мы ничего не принесли в этот мир и ничего не заберём из него».

В 40 лет Макарий стал священником и возглавил монахов в Скитской пустыне. Он обладал даром исцеления и чудотворения, однажды даже воскресил мёртвого. Во времена императора Валента Макария сослали на остров к язычникам, где он исцелил дочь жреца, после чего местные жители приняли христианство.

Святой Макарий умер в монастыре, который сам построил. Он оставил более 50 бесед, 7 наставлений и 2 послания.

Какой церковный праздник 19 января по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день отмечается Крещение Господне. Ранее мы подробно рассказывали, какой праздник выпадает на эту дату и каких действий следует избегать.

Народный праздник 19 января

В народе 19 января отмечают Макариев день, который также называют Макар-весновказатель, считая, что каким будет день, такой будет и весна.

Приметы на 19 января

В этот день люди старались предсказывать весну по погодным приметам:

— Солнечный день и капель — весна будет ранней;

— Метель — на Масленицу тоже будет снежно;

— Звёздное небо — зима будет долгой;

— Мороз — лето будет тёплым и солнечным.

Чего нельзя делать сегодня

В этот церковный праздник нельзя:

— Злиться, желать зла и мстить;

— Отказывать в помощи;

— Ругаться, сквернословить, осуждать или сплетничать.

Народные приметы также запрещают:

— Заниматься тяжёлым физическим трудом;

— Стричься, чтобы не отрезать удачу;

— Надевать чёрную одежду, чтобы избежать грусти и печали.

Говорят, что тяжёлую работу в этот день лучше отложить: «Как пахал на Макара, так и весь год придётся».

Что можно делать 19 января

В этот день обращаются к святому Макарию Великому с молитвами о исцелении больных и помощи в семейных делах. Макариев день считается благоприятным для лечения зубов. Также принято ходить в гости и собираться семьями. В ночь на Макария снятся вещие сны, которые не стоит никому рассказывать.

Кто празднует именины 19 января

Сегодня свои именины отмечают по новому церковному календарю: Макар, Пётр, Антон, Николай, Фёдор, Марк, Арсений, Ефим.

По старому стилю именины празднуют: Татьяна, Ульяна, Кристина, Иван, Ян.