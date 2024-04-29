Новости Одессы и Одесской области

29 апреля – начало Страстной недели: чем примечателен Великий понедельник

29 апреля – начало Страстной недели: чем примечателен Великий понедельник

Сегодня, в понедельник, 29 апреля 2024 года, начинается Страстная неделя – неделя перед Пасхой. когда она начинается и заканчивается и как ее правильно провести?

Страстная неделя, или Страстная седмица – это неделя перед Пасхой, одна из самых важных в церковном году. Ее считают седьмой неделей Великого поста, но на самом деле это особый период, когда православные вспоминают о последних событиях земной жизни и страданиях Христа.

Когда Страстная неделя в 2024 году

Даты Страстной недели зависят от Пасхи. В этом году Воскресение Христово православные верующие будут отмечать 5 мая, и Страстная седмица, соответственно, продлится с 29 апреля по 4 мая.

Также стоит отметить, что даты Страстной недели одинаковы как для старого, так и для нового церковного календаря, поскольку они плавающие и зависят от Пасхи.

Каждый день Страстной недели имеет свой смысл и называется Великим. В этот период в церкви не отмечают дни святых, не проводят венчание и таинство крещения – проходят только торжественные службы и подготовка к Пасхе.

Что делают в Великий понедельник

И сегодня, в Великий понедельник, в храмах вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого продали в рабство его же братья. Иосиф стал прообразом страдающего Спасителя.

На службе читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы – символ нераскаявшейся души.

Также в понедельник начинают совершать Чин мироварения – изготавливают особое освященное ароматическое масло (миро), которое применяют для помазания после крещения.

Что нельзя делать в дни Страстной недели

На Страстной неделе существует ряд строгих запретов. В это время нельзя:

  • нарушать пост и веселиться;
  • ссориться, злословить, скандалить;
  • заниматься тяжелым физическим трудом (повседневными делами можно);
  • праздновать свадьбы, дни рождения.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua