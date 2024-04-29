29 апреля – начало Страстной недели: чем примечателен Великий понедельник

Страстная неделя, или Страстная седмица – это неделя перед Пасхой, одна из самых важных в церковном году. Ее считают седьмой неделей Великого поста, но на самом деле это особый период, когда православные вспоминают о последних событиях земной жизни и страданиях Христа.

Когда Страстная неделя в 2024 году

Даты Страстной недели зависят от Пасхи. В этом году Воскресение Христово православные верующие будут отмечать 5 мая, и Страстная седмица, соответственно, продлится с 29 апреля по 4 мая.

Также стоит отметить, что даты Страстной недели одинаковы как для старого, так и для нового церковного календаря, поскольку они плавающие и зависят от Пасхи.

Каждый день Страстной недели имеет свой смысл и называется Великим. В этот период в церкви не отмечают дни святых, не проводят венчание и таинство крещения – проходят только торжественные службы и подготовка к Пасхе.

Что делают в Великий понедельник

И сегодня, в Великий понедельник, в храмах вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого продали в рабство его же братья. Иосиф стал прообразом страдающего Спасителя.

На службе читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы – символ нераскаявшейся души.

Также в понедельник начинают совершать Чин мироварения – изготавливают особое освященное ароматическое масло (миро), которое применяют для помазания после крещения.

Что нельзя делать в дни Страстной недели

На Страстной неделе существует ряд строгих запретов. В это время нельзя: