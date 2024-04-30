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Что отмечают православные 30 апреля: Великий вторник и другие церковные праздники

Что отмечают православные 30 апреля: Великий вторник и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 30 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

30 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

30 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память апостола Иакова Заведеева, а также отмечают Великий вторник — второй день Страстной недели.

Что такое Великий вторник

На второй день Страстной седмицы вспоминают, как Иисус обличил фарисеев и книжников, а также его притчи о Страшном суде и конце мира, десяти девах, талантах и дани кесарю.

Кто такой апостол Иаков Заведеев

Апостол Иаков Заведеев, известный своей преданностью и служением, почитается в этот день. Он был частью небольшой группы учеников, которые имели честь быть ближайшими к Иисусу Христу. Вырастая в семье рыбаков на берегах Галилейского моря, Иаков вместе со своим братом Иоанном, также известным как Иоанн Богослов, стали ключевыми фигурами в ранней христианской церкви. Они были свидетелями и участниками многих значимых моментов в жизни Иисуса, включая Его чудеса и учения. Жизнь Иакова оборвалась трагически, когда по приказу царя Ирода ему была отсечена голова, но его наследие живет до сих пор.

Народные приметы 30 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: звездная и теплая ночь — лето будет урожайным;
  • утром погода укажет, каким будет лето;
  • днем идет теплый дождь — к большому урожаю зерна;
  • звезды прячутся за облаками — ждите дождя.

Что нельзя делать 30 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • заплетать косы, потому что вплетете в них несчастье;
  • делать ремонт;
  • опаздывать и лениться.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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