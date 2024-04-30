Что отмечают православные 30 апреля: Великий вторник и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 30 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
30 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
30 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память апостола Иакова Заведеева, а также отмечают Великий вторник — второй день Страстной недели.
Что такое Великий вторник
На второй день Страстной седмицы вспоминают, как Иисус обличил фарисеев и книжников, а также его притчи о Страшном суде и конце мира, десяти девах, талантах и дани кесарю.
Кто такой апостол Иаков Заведеев
Апостол Иаков Заведеев, известный своей преданностью и служением, почитается в этот день. Он был частью небольшой группы учеников, которые имели честь быть ближайшими к Иисусу Христу. Вырастая в семье рыбаков на берегах Галилейского моря, Иаков вместе со своим братом Иоанном, также известным как Иоанн Богослов, стали ключевыми фигурами в ранней христианской церкви. Они были свидетелями и участниками многих значимых моментов в жизни Иисуса, включая Его чудеса и учения. Жизнь Иакова оборвалась трагически, когда по приказу царя Ирода ему была отсечена голова, но его наследие живет до сих пор.
Народные приметы 30 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: звездная и теплая ночь — лето будет урожайным;
- утром погода укажет, каким будет лето;
- днем идет теплый дождь — к большому урожаю зерна;
- звезды прячутся за облаками — ждите дождя.
Что нельзя делать 30 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- заплетать косы, потому что вплетете в них несчастье;
- делать ремонт;
- опаздывать и лениться.
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