День хореографа и ботаника: праздники и события 9 января

Праздники 9 января

Международный день хореографа

Этот праздник посвящен профессии хореографов, являющихся создателями танцевальных постановок и вдохновителями танцевального искусства. Оно направлено на признание их вклада в развитие культуры, искусства и общества в целом. Дата выбрана в честь дня рождения Жана-Жоржа Новера (1727-1810), которого называют «отцом современного балета». Он заложил основы драматического танца и революционно изменил представление о балете как чисто техническом искусстве, придав к нему эмоциональность и сюжетность. Праздник является прекрасной возможностью для танцоров и хореографов отметить свою любовь к искусству, а также для поклонников танца – выразить благодарность мастерам за их работу.

День словесного ботаника

Это неофициальный праздник, который отмечают любители красивого, утонченного языка, языковых экспериментов и игры со словами. Он посвящен людям, которые наслаждаются сложными литературными формами, неожиданными словесными конструкциями и богатством языка. Этот праздник напоминает важность языка как средства выражения, творчества и общения. Оно вдохновляет развитие словарного запаса и языкового вкуса, а также способствует популяризации культуры грамотного высказывания.

Даты и события 9 января

475 год – восточно-римского императора Флавия Зенона свергает с престола Василиск, родственник жены Зенона;

1431 год – в Руане начинается судебный процесс над Жанной д’Арк под председательством епископа Кошона;

1449 год – первое письменное упоминание о лотерее, организованной в Милане для финансирования войны против Венеции;

1599 год – в Масселбурге (Шотландия) создают древнейшую из официально зарегистрированных масонских лож;

1648 год – Богдана Хмельницкого избирают гетманом Запорожской Сечи;

1799 год – в Великобритании впервые в мире вводят налог на прибыль;

1816 год – первое испытание лампы Дэви на приисках Геббурна, Северо-Восточная Англия;

1878 год – Умберто I становится королем Италии;

1916 год – поражением Антанты завершилась попытка захватить проливы Дарданеллы и Босфор во время Первой мировой войны;

1923 год – испанский изобретатель Хуан де Ла Сьерва совершает первый полет на изобретенном им автожире;

1923 год – объявлен дефолт Германии из-за невыполнения ею обязательств по репарациям по Версальскому договору; два дня спустя Франция и Бельгия оккупировали Рур;

1927 год – в кинотеатре Монреаля из-за паники, вызванной небольшим взрывом кинокамеры, погибает 78 человек, из них 77 – дети младше 18 лет;

1951 год – в Нью-Йорке происходит официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций;

1960 год – начало строительства Асуанской плотины на Ниле в Египте;

1972 год – в гавани Гонконга загорается и тонет океанский лайнер «Королева Елизавета», в то время самый большой в мире пассажирский корабль;

1992 год – Гвинея, Венесуэла и Чили признают независимость Украины;

1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с КНДР;

2005 год – на президентских выборах в Палестинской автономии побеждает бывший премьер-министр Палестины Махмуд Аббас, заменивший покойного Ясира Арафата;

2007 год – CEO Apple Стив Джобс представляет первый iPhone;

2021 год – авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии.

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Кто родился в этот день