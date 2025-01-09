День хореографа та ботаніка: свята та події 9 січня

Свята 9 січня

Міжнародний день хореографа

Це свято присвячене професії хореографів, які є творцями танцювальних постановок та натхненниками танцювального мистецтва. Воно спрямоване на визнання їхнього внеску у розвиток культури, мистецтва та суспільства в цілому. Дата обрана на честь дня народження Жана-Жоржа Новера (1727-1810), якого називають “батьком сучасного балету”. Він заклав основи драматичного танцю і революційно змінив уявлення про балет як суто технічне мистецтво, надавши йому емоційність і сюжетність. Свято є чудовою нагодою для танцюристів та хореографів відзначити свою любов до мистецтва, а також для шанувальників танцю – висловити подяку майстрам за їхню роботу.

День словесного ботаніка

Це неофіційне свято, яке відзначають любителі гарної, витонченої мови, мовних експериментів та гри зі словами. Він присвячений людям, які насолоджуються складними літературними формами, несподіваними словесними конструкціями та багатством мови. Це свято нагадує важливість мови як засобу вираження, творчості та спілкування. Воно надихає розвиток словникового запасу та мовного смаку, а також сприяє популяризації культури грамотного висловлювання.

Дати та події 9 січня

475 рік – східно-римського імператора Флавія Зенона скидає з престолу Василиск, родич дружини Зенона;

1431 рік – у Руані розпочинається судовий процес над Жанною д’Арк під головуванням єпископа Кошона;

1449 рік – перша письмова згадка про лотерею, організовану в Мілані для фінансування війни проти Венеції;

1599 рік – у Масселбурзі (Шотландія) створюють найдавнішу з офіційно зареєстрованих масонських лож;

1648 рік – Богдана Хмельницького обирають гетьманом Запорізької Січі;

1799 рік – у Великій Британії вперше у світі вводять податок на прибуток;

1816 рік – перше випробування лампи Деві на копальнях Геббурна, Північно-Східна Англія;

1878 – Умберто I стає королем Італії;

1916 рік – поразкою Антанти завершилася спроба захопити протоки Дарданелли та Босфор під час Першої світової війни;

1923 рік – іспанський винахідник Хуан де Ла Сьєрва здійснює перший політ на винайденому ним автожирі;

1923 рік – оголошено дефолт Німеччини через невиконання нею зобов’язань за репараціями за Версальським договором; через два дні Франція і Бельгія окупували Рур;

1927 рік – у кінотеатрі Монреалю через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, гине 78 людей, з них 77 – діти віком до 18 років;

1951 рік – у Нью-Йорку відбувається офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй;

1960 рік – початок будівництва Асуанської греблі на Нілі в Єгипті;

1972 рік – у гавані Гонконгу спалахує і тоне океанський лайнер «Королева Єлизавета», на той час найбільший у світі пасажирський корабель;

1992 рік – Гвінея, Венесуела та Чилі визнають незалежність України;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з КНДР;

2005 рік – на президентських виборах у Палестинській автономії перемагає колишній прем’єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який замінив покійного Ясіра Арафата;

2007 рік – CEO Apple Стів Джобс представляє перший iPhone;

2021 рік – авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії.

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