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День хореографа: кого можно поздравить 9 января?

День хореографа: кого можно поздравить 9 января?

Сегодня, 9 января, отмечается Международный день хореографа. В этот день свой профессиональный праздник отмечают хореографы и балетмейстеры.
Стоит отметить, что постановщиков классических и современных танцев неоднократно чествуют в течение года – с 2014 года в октябре при проведении Всемирного дня балета и в конце апреля в Международный день танца. А для того чтобы подчеркнуть значимость труда наставников танцоров, был учрежден отдельный праздник.

Изначально греческим словом «χορογραφία» называлась запись нового танца. Этот вид искусства был широко востребован еще в Древней Греции и Риме. Без танцевальных композиций не обходились шествия в честь бога Бахуса.

По мере развития хореографии как вида искусства у людей появилась необходимость фиксировать накопленный опыт для передачи его другим поколениям. На этом этапе термин стал применяться для обозначения постановок танцевальных композиций, их записи и всего остального, что входит в данный вид деятельности.

В начале XII века, когда в моду вошли придворные танцы, появилась и отдельная профессия – хореографы. Задачей хореографа было научить аристократов танцевать и познакомить с манерами во время танца. А с начала XX века словом «хореография» начали определять все относящееся к искусству танцев.

Сегодня хореографы не менее востребованы. Эти люди бережно хранят традиции предков, преумножают технику искусства собственным опытом и делятся им с исполнителями. Хореограф работает с группой или одним танцором, обучая выразительным приемам, пластике движения и чувству ритма.

Разделяют классическую и народную хореографию. Колоритная народная хореография позволяет познакомиться с традициями и культурой народа, а классическая бальная хореография на основе балета формирует профессиональное искусство танца. Она используется в театральных постановках, музыкальных клипах, фигурном катании, художественной гимнастике, номерах фольклорных фестивалей.

Несмотря на то, что база для постановки танцев одна, каждый хореограф имеет свой неповторимый почерк, создавая танец, как художник картину – единственный и неповторимый, со своим характером и харизмой. Для танцора хореограф является наставником, учителем, соратником и тренером.

Так что если в вашем окружении есть люди этой интересной профессии, самое время их поздравить.

Источники: zapodarkami.ua и kakoj-segodnja-prazdnik.com, фото: izvestia.kharkov.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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