Молчаливые жертвы войны: на побережье Нацпарка «Тузловские лиманы» вынесло мертвых дельфинов

Об этом сообщил сотрудник нацпарка эколог Иван Русев.

По мнению эколога, эти млекопитающие стали жертвами военных действий, «молчаливыми жертвами жестокой войны рашистов против Украины».

«От врага гибнут не только люди, но и продолжают гибнуть самые умные существа Черного моря – дельфины», – пишет он на своей странице в Facebook.

По словам Ивана Русева, на днях море снова вынесло на побережье Нацпарка детеныша обычного дельфина – белобочку, а неподалеку от Нацпарка, в Грибовке – дельфина афалина. Мертвых дельфинов выбрасывало и на побережье Черного моря в Болгарии, и на Азовских берегах.

Эколог поясняет, что в результате использования гидролокаторов или сонаров, еще действующих на некоторых российских судах возле Новороссийска и оккупированного Крыма, создаются мощные волны, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации, и в результате они получают мощную акустическую травму.

«При поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически «слепыми». Утратив ориентацию, животные теряют акустический контроль над средой. «Слепые» дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они попадают на всяческие препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы. И главное – такие «парализованные» дельфины не могут охотиться на рыбу и быстро истощаются. Ослабленные от удара гидролокаторов дельфины, «слепые», в стрессовом состоянии резко теряют иммунитет и становятся объектом автономного заражения возбудителями инфекций, вирусы которых в них живут постоянно. Это прежде всего характерный для дельфинов вирус – морбилливирус… Только уничтожение рашистского флота даст шанс дельфинам ощутить облегчение жизни», – пишет эколог.

Он также добавил, что те, кто увидел на побережье мертвого дельфина, может проинформировать об этом экологов по номеру 097-576-27-05 во всех доступных месседжерах.

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