День дельфінів та шкільних фотографій: свята та події 12 вересня

Свята 12 вересня

День спеціаліста радіоелектронної боротьби Збройних Сил України

Це свято було встановлено наказом Міністра оборони України від 12 січня 2006 року. Однак у 2012 році його скасували разом із багатьма іншими професійними святами. Згодом, 2021 року, наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, свято було відновлено.

Війська радіоелектронної боротьби грають важливу роль захисту стратегічних систем управління військами і зброєю від перешкод ворогові.

Всесвітній день дельфінів

Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про збереження дельфінів і проблеми, з якими вони стикаються. Цей день нагадує про красу, розум і значення цих морських ссавців, а також про невідкладну необхідність захистити їх від різних антропогенних загроз, таких як руйнування довкілля, забруднення, полювання та рибальство.

День шкільних фотографій

Це свято присвячене збереженню спогадів про шкільні роки через фотографії, які часто стають важливою частиною шкільних альбомів. Цей день нагадує про важливість документування шкільного життя та створення спогадів, які залишаються на все життя.

День комп’ютерника та програміста

Це неофіційне свято програмістів, яке випадає на 256-й день року. Число 256 вибрано не випадково: це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта (2 у восьмому ступені). Це свято є визнанням важливості та вкладу програмістів та комп’ютерників у сучасний світ. Вони створюють програми, які спрощують наше життя, автоматизують процеси та відкривають нові можливості для розвитку технологій.

Міжнародний день в’язання гачком

Це свято присвячене всім, хто захоплюється в’язанням гачком, і має на меті популяризацію цього виду рукоділля. Ініціатором створення цього свята став блогер із США, який захопився виробництвом в’язальних гачків. Він закликав провести міжнародне свято, присвячене в’язанню, і ця ідея знайшла підтримку серед рукоділок у всьому світі.

В’язання гачком має довгу історію, але документально підтверджено, що ця техніка з’явилася і стала популярною лише на початку ХІХ століття. В’язанням гачком захоплювалися як бідняки, і представники заможного класу, і навіть королівські особи.

Міжнародний день усвідомленості

Це свято розпочато у 2011 році видавництвом Wisdom Publications, яке спеціалізується на виданні книг з буддійської філософії та практичних матеріалів про усвідомленість. Метою цього дня є підвищення поінформованості про користь та цінність усвідомленості. Усвідомленість допомагає людям зосереджуватися на даний момент, відчувати своє тіло, емоції та потреби, а також зменшувати стрес та покращувати загальне самопочуття.

Пам’ятні дати 12 вересня

490 до н. е. – Марафонська битва (під час греко-перської війни грецькі війська під командуванням Мільтіада здобувають перемогу над перськими військами Дарія I);

1504 рік – Христофор Колумб під час четвертого, останнього, плавання вирушає з Америки до Іспанії;

1683 рік – відбувається Віденська битва, внаслідок якої об’єднана армія Священної Римської імперії та Речі Посполитої на чолі з Яном III Собеським здобуває перемогу над османським військом;

1789 – французький революціонер Жан-Поль Марат випускає перший номер газети «Друг народу»;

1898 рік – у Києві відкривають Київський політехнічний інститут;

1934 рік – утворюють політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);

1944 рік – на територію Німеччини вступають перші американські війська;

1958 рік – у компанії Texas Instruments створюють першу мікросхему;

1990 рік – підписують договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини;

1991 рік – у Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;

2008 рік – у Харкові відбувається перший в Україні концерт гурту «Queen», який відвідує близько 350 тисяч глядачів.

Цього дня народилися: