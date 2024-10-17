День борьбы с бедностью и разрешения конфликтов: праздники и события 17 октября

Праздники 17 октября

Международный день борьбы с бедностью

Этот день был основан Организацией Объединенных Наций в 1992 году для привлечения внимания к глобальной проблеме бедности и необходимости ее преодоления. Целью этого дня является повышение осведомленности о причинах и последствиях бедности, поддержка людей, живущих в сложных условиях, и признание их усилий в борьбе за лучшую жизнь. В этот день проводятся разные мероприятия, включая конференции, семинары, акции и благотворительные инициативы.

День разрешения конфликтов

Выпадает на третий четверг октября. Этот день был основан в 2005 году Ассоциацией для разрешения конфликтов (ACR) для повышения осведомленности о важности мирного разрешения конфликтов. Целью этого дня является поддержка и популяризация различных методов разрешения конфликтов, таких как медиация, переговоры, арбитраж и другие. Он способствует признанию важности мирного разрешения споров в обществе, сохранению мира и уменьшению насилия.

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Международный день правильных действий по землетрясению

Этот день посвящен повышению осведомленности о правильном действии во время землетрясения, чтобы уменьшить риски и обеспечить безопасность людей.

Всемирный день донорства и трансплантации органов

Этот день посвящен повышению осведомленности о важности донорства органов и трансплантации как жизненно важных процедур, которые могут спасти жизнь тысяч людей. Этот день также направлен на поддержку и поощрение людей к донорству органов, а также на улучшение системы трансплантации во всем мире. Цель этого дня – уменьшить количество людей, ожидающих трансплантации, и повысить осведомленность населения о важности донорства.

Всемирный день травм

Этот день посвящен повышению осведомленности о различных видах травм и их профилактике. Цель дня – информировать общественность о методах предотвращения травм и обеспечения безопасности в повседневной жизни. Этот день также напоминает о важности оказания первой помощи и необходимости соблюдения безопасных практик во всех сферах жизни – от домашних условий до работы и спорта. В этот день проводятся образовательные мероприятия, тренинги и информационные кампании, направленные на снижение риска получения травм.

Международный день кредитных союзов

Этот день посвящен повышению осведомленности о роли кредитных союзов в экономике и жизни людей. Кредитные союзы помогают обеспечить доступ к финансовым услугам для многих людей, что способствует экономическому развитию и улучшению качества жизни. Этот день также служит упоминанием важности эффективного управления кредитными ресурсами и обеспечения прозрачности в финансовых операциях.

Чем запомнился день 17 октября в истории

1113 год – сооружают Киево-Михайловский Златоверхий собор;

1346 год – битва при Невилс-Кроссе: разгром шотландской армии английскими войсками и пленение Давида II, короля Шотландии;

1404 год – Папой Римским становится Иннокентий VII;

1604 год – немецкий астроном Иоганн Кеплер начинает наблюдение новейшей звезды (SN 1604), названной впоследствии его именем;

1660 год – заключен Слободищенский трактат – договор между гетманом Юрием Хмельницким и Речью Посполитой;

1855 год – англичанин Генри Бессемер получает патент на свой процесс приготовления стали;

1912 год – государства-члены Балканской Лиги объявляют войну Османской империи;

1927 год – происходит II Всеукраинский собор УАПЦ;

1967 год – в Великобритании публикуют «Акт об аборте», который начал легализацию в Западной Европе искусственного прерывания беременности;

1990 год – в Киеве на площади Октябрьской революции завершается голодовка студентов, добившихся от Верховного Совета УССР принятия постановления о выполнении их политических требований;

1990 год – официальная дата возникновения базы IMDb, крупнейшей в мире базы данных и вебсайта о кинематографе;

1996 год – Аслан Масхадов становится премьер-министром коалиционного правительства Чеченской Республики Ичкерия.

В этот день родились: