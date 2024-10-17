День боротьби з бідністю та вирішення конфліктів: свята та події 17 жовтня

Свята 17 жовтня

Міжнародний день боротьби з бідністю

Цей день був заснований Організацією Об’єднаних Націй у 1992 році для привернення уваги до глобальної проблеми бідності та необхідності її подолання. Метою цього дня є підвищення поінформованості про причини та наслідки бідності, підтримка людей, які живуть у складних умовах, та визнання їхніх зусиль у боротьбі за краще життя. Цього дня проводяться різноманітні заходи, включаючи конференції, семінари, акції та благодійні ініціативи.

День вирішення конфліктів

Випадає на третій четвер жовтня. Цей день був заснований у 2005 році Асоціацією для вирішення конфліктів (ACR) для підвищення поінформованості щодо важливості мирного вирішення конфліктів. Метою цього дня є підтримка та популяризація різних методів вирішення конфліктів, таких як медіація, переговори, арбітраж та інші. Він сприяє визнанню важливості мирного вирішення суперечок у суспільстві, збереженню миру та зменшенню насильства.

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Міжнародний день правильних дій із землетрусу

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про правильну дію під час землетрусу, щоб зменшити ризики та забезпечити безпеку людей.

Всесвітній день донорства та трансплантації органів

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про важливість донорства органів та трансплантації як життєво важливих процедур, які можуть урятувати життя тисяч людей. Цей день також спрямований на підтримку та заохочення людей до донорства органів, а також на покращення системи трансплантації у всьому світі. Мета цього дня – зменшити кількість людей, які очікують на трансплантацію, та підвищити обізнаність населення про важливість донорства.

Всесвітній день травм

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про різні види травм та їх профілактику. Мета дня – інформувати громадськість про методи запобігання травмам та забезпечення безпеки у повсякденному житті. Цей день також нагадує про важливість надання першої допомоги і необхідності дотримання безпечних практик у всіх сферах життя – від домашніх умов до роботи та спорту. Цього дня проводяться освітні заходи, тренінги та інформаційні кампанії, спрямовані на зниження ризику травм.

Міжнародний день кредитних спілок

Цей день присвячений підвищенню обізнаності щодо ролі кредитних спілок в економіці та житті людей. Кредитні спілки допомагають забезпечити доступ до фінансових послуг для багатьох людей, що сприяє економічному розвитку та покращенню якості життя. Цей день також є згадкою важливості ефективного управління кредитними ресурсами та забезпечення прозорості у фінансових операціях.

Чим запам’ятався день 17 жовтня в історії

1113 рік – споруджують Києво-Михайлівський Золотоверхий собор;

1346 рік – битва при Невілс-Кросі: розгром шотландської армії англійськими військами та полон Давида II, короля Шотландії;

1404 рік – Папою Римським стає Інокентій VII;

1604 рік – німецький астроном Йоган Кеплер починає спостереження новітньої зірки (SN 1604), названої згодом його ім’ям;

1660 рік – укладено Слободищенський трактат – договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою;

1855 рік – англієць Генрі Бессемер отримує патент на свій процес приготування сталі;

1912 рік – держави-члени Балканської Ліги оголошують війну Османської імперії;

1927 рік – відбувається ІІ Всеукраїнський собор УАПЦ;

1967 рік – у Великій Британії публікують «Акт про аборт», який розпочав легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності;

1990 рік – у Києві на площі Жовтневої революції завершується голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР ухвалення постанови про виконання їхніх політичних вимог;

1990 рік – офіційна дата виникнення бази IMDb, найбільшої у світі бази даних та вебсайту про кінематограф;

1996 рік – Аслан Масхадов стає прем’єр-міністром коаліційного уряду Чеченської Республіки Ічкерія.

Цього дня народилися: