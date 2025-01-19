В ближайшие дни, по прогнозам возможны небольшие умеренные магнитные бури.

Влияние геомагнитных возмущений такой силы могут ощутить на себе преимущественно те, кто имеют повышенную чувствительность к изменениям погоды и магнитным колебаниям. Такая буря может вызвать незначительное ухудшение здоровья: головную боль, усталость, раздражительность, сонливость, обострение хронических заболеваний.

Напомним, магнитные бури разделяют по мощности и присваивают им К-индекс – геомагнитный показатель, который используется для измерения уровня возмущения магнитного поля Земли. Его значения помогают оценить интенсивность магнитных бурь и их возможное влияние.

Так, бури до К-индекса 4 – это слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле. Бури с показателями выше К-индекса 5 – это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря и ее влияние. А при самых высоких показателях (К-индекс 8 или 9) возможны полярные сияния.

В дни магнитных бурь следует придерживаться нормального режима дня, полноценно высыпаться, пить много воды, больше отдыхать и по возможности не перегружать себя как физически, так и психоэмоционально.

Помочь могут прогулки на свежем воздухе, плавание в бассейне, спокойные занятия без использования гаджетов.

Также стоит отказаться от большого количества кофе, энергетиков, алкоголя, сигарет и вредной пищи.

Если самочувствие ухудшается или вызывает беспокойство, обратитесь за помощью врачей.