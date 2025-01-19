Найближчими днями, за прогнозами, можливі невеликі помірні магнітні бурі.

Вплив геомагнітних збурень такої сили можуть відчути на собі переважно ті, хто має підвищену чутливість до змін погоди та магнітних коливань. Така буря може спричинити незначне погіршення здоров’я: головний біль, втому, дратівливість, сонливість, загострення хронічних захворювань

Нагадаємо, магнітні бурі поділяють за потужністю та надають їм К-індекс – геомагнітний показник, який використовується для вимірювання рівня збурення магнітного поля Землі. Його значення допомагають оцінити інтенсивність магнітних бур та їх можливий вплив.

Так, бурі до К-індексу 4 – це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі. Бурі з показниками вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив. А при найвищих показниках (К-індекс 8 або 9) можливі полярні сяйва.

У дні магнітних бур слід дотримуватися нормального режиму дня, повноцінно висипатись, пити багато води, більше відпочивати і по можливості не перевантажувати себе як фізично, так і психоемоційно.

Допомогти можуть прогулянки на свіжому повітрі, плавання у басейні, спокійні заняття без використання гаджетів.

Також варто відмовитися від великої кількості кави, енергетиків, алкоголю, сигарет та шкідливої ​​їжі.

Якщо самопочуття погіршується або викликає занепокоєння, зверніться по допомогу до лікарів.