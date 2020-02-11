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Новости Одессы и Одесской области

Бунт в Одеській колонії: сімом в’язням повідомлено про підозру

Бунт в Одеській колонії: сімом в’язням повідомлено про підозру

Співробітники Одеської облпрокуратури та слідчі ГУ НП в області повідомили про підозру семи особам, ймовірно, причетним до дезорганізації роботи держустанови “Південна виправна колонія № 51” та умисного знищення її майна шляхом підпалу.

Про це повідомляє Прокуратура в Одеській області.

Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчим ГУНП в Одеській області повідомили про підозру семи особам, ймовірно причетним до дезорганізації роботи ДУ «Південна виправна колонія № 51» та умисного знищення майна установи шляхом підпалу.

З’ясовано, що у травні минулого року незадоволені умовами утримання в’язні вчинили бунт, спричинивши тілесні ушкодження співробітникам пенітенціарної установи, а також підпалили службовий автомобіль та адміністративну будівлю чергової частини колонії.

Такі дії засуджених привели до блокування роботи установи та спричинили матеріальну шкоду державі.

Правоохоронцями встановлено сім чоловіків, які приймали активну участь у заворушеннях. Їх дії кваліфікували за ст. 392 КК України (Дії що дезорганізують роботу установ виконання покарань).

Наразі п’ятеро підозрюваних перебувають у слідчому ізоляторі, а ще двоє – у виправних колоніях за місцем відбування покарання.

Фото: СтопКор

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