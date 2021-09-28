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Глава Минюста призвал украинцев покупать тюрьмы вместо квартир

Глава Минюста призвал украинцев покупать тюрьмы вместо квартир

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська выступил с неожиданным предложением: он призвал украинцев вместо «классического жилья» покупать выставленные на торги тюрьмы.

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Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

«Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены – тактика такая себе. Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы!»,

– написал глава Минюста.

По его словам, новые аукционы ожидаются уже этой осенью, поэтому «стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас».

При этом из поста министра не совсем ясно, серьезен ли его призыв или же это своеобразный юмор.

Малюська также отметил, что Минюст как раз передал Фонду госимущества еще три тюрьмы для продажи на аукционе и, кроме того, напомнил об одном из «ВИП-лотов» – Одесской исправительной колонии №51, которая по сей день так и не продалась.

Как сообщалось ранее, на месте выставленной на аукцион Южной исправительной колонии №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге, 9, может появиться очередной жилой комплекс или торговый центр.

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Кстати, заключенным в СИЗО разрешили интернет и телефон.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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