Новости Одессы и Одесской области

Шестеро заложников, захваченные во взбунтовавшейся колонии, уже освобождены

Шестеро заложников, захваченные во взбунтовавшейся колонии, уже освобождены

Появляется новая информация о сегодняшних событиях на территории Южной исправительной колонии №51.

Версии о причинах бунта озвучивают разные

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова направила на место событий своего представителя в южном регионе. По её данным, причиной бунта стали обыски, которые проводили у осужденных.

Замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Наталья Билак, подтверждая эту версию, сообщила одесским журналистам, что бунт начался во время планового обыска, направленного на выявление запрещенных предметов.

По другой версии, которую поддержал прибывший на место ЧП один из депутатов облсовета, взбунтовались заключенные из-за неудовлетворительного качества питания.

Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, в свою очередь, заявил, что осужденные совершили попытку захвата админздания и совершили поджог «по указанию «воров в законе». По его мнению, это было сделано с целью «дестабилизировать ситуацию».

Что происходит в колонии сейчас

Во время беспорядков три медработника и три охранника колонии были захвачены в заложники. Их уже освободили.

Омбудсмен также сообщила, что происходит в учреждении в настоящее время:

Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается.

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инесса
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инесса

потому что относятся хуже чем к животным,не иисправляют людей,а хуже делают

Голос за1Голос против  Ответить
4 часов назад
АлевтинаГубич
Гость
АлевтинаГубич

))) Ну и Слава Марсу!

Голос за0Голос против  Ответить
1 час назад

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