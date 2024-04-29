Даты и события 29 апреля: кого можно поздравить с профессиональным днем

Но при этом не следует забывать, что по церковному календарю сегодня началась Страстная неделя, которая закончится в день Пасхи – 5 мая.

Праздники 29 апреля

Международный день танца

Дата этого праздника творческих людей была выбрана специальной комиссией ЮНЕСКО в 1982 году в честь дня рождения артиста французского балета Жана-Жоржа Новера, которого называют основателем балетного искусства.

Жан-Жорж Новер работал в конце 18-го-начале 19-го века. Он разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 вышел его знаменитый труд «Письма о танце и балете», где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, которые воплощаются средствами действенной пантомимы и танца в сотрудничестве композитора, хореографа и художника.

Цель Дня танца – напомнить людям о красоте танца, который стирает культурные, этнические границы, позволяет передать чувства.

Всемирный день желаний

Дата этого праздника также выбрана не случайно: 29 апреля 1977 американский таможенник Томми Остин решил осуществить мечту 4-летнего Кристофера, больного лейкемией. Мальчик хотел стать полицейским, и Остин пообещал покатать его на полицейском вертолете. Через три года, когда Кристоферу стало хуже, Томми связался с полицейскими, и те организовали полет в город Финикс штата Аризона в офис Департамента общественной безопасности. Там мальчик провел день и получил значок почетного полицейского Аризоны и форму, сшитую специально для него.

В память о Кристофере основали благотворительный фонд, и сейчас помогает исполнять желания тяжелобольных детей.

Этот день – хорошая возможность попросить Вселенную о реализации своих планов и желаний. И, наверное, мы не покривим душой, если напомним, что главное желание у всех украинцев сейчас одно… И не сомневаемся, что рано или поздно оно обязательно сбудется!

День памяти всех жертв применения химического оружия

В этот памятный День международное сообщество чтит память всех жертв химического оружия. Он был основан в ноябре 2005 года, когда состоялась 10-я сессия Конференция государств-участников о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Всеукраинский день футбола

Это особенное событие не только для футболистов, но и для любителей футбола. Кстати, а многие ли знают, что первый футбольный клуб на украинской территории был создан в Одессе, хотя все члены команды были британцами? В 1860-х годах в Одесский порт заходили британские корабли и моряки устраивали небольшие футбольные матчи.

История украинского футбола началась в 1992 году. Именно тогда, 29 апреля, национальная сборная провела свой первый матч (правда, дебютная встреча в Ужгороде со сборной Венгрии закончилась поражением наших игроков).

Этот праздник напоминает историю и тот путь, который прошел украинский футбол за период своего существования.

День застежки-«молнии»

31 марта 1893 года американец Виткомб Лео Джаксон публично представил свое изобретение – застежку-«молнию». Это ноу-хау он придумал благодаря своему другу, который из-за болей в спине не мог наклоняться и завязывать ботинки. Товарищ просил Виткомба изобрести застежку, которую можно было бы быстро закрыть одной рукой.

Изобретатель, до того уже был автором 12 патентов, придумал застежку из двух цепочек, которые соединялись между собой с помощью «ключика-язычка».

В 1913 году шведско-немецкий инженер Отто Сундбеку, который был зятем партнера Виткомба, удалось усовершенствовать застежку Джаксона, лишив ее крючков и увеличив количество скрепляющих элементов на единицу длины.

Этот вариант застежки имел два ряда зубчиков, которые цеплялись друг за друга. В 1914 году Сундбек изобрел другой вариант «застежки без крючков», в которой зубчики имели углубление снизу и небольшой конический выступ сверху. Это изобретение было запатентовано в 1917 году. С 1918 года застежки стали использоваться на костюмах пилотов Военно-морских сил США, а к 1930 году молния нашла распространенное применение в текстильной промышленности.

Памятные даты 29 апреля

1429 – в ходе Столетней войны французские войска, возглавляемые 17-летней Жанной д’Арк, победили англичан в битве за Орлеан;

1624 – Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции;

1648 – началась битва под Желтыми Водами;

1707 – отдельный шотландский парламент был ликвидирован. Его депутаты влились в состав английского парламента. Завершилось объединение Королевства Англия и Королевства Шотландия в единое государство – Королевство Великобритании;

1770 – британский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии;

1913 – Гидеон Сундбэк запатентовал застежку-«молнию» с зубчиками.

1915 – начались бои отрядов УСС с российскими войсками на горе Маковке в Карпатах.

1918 – на сессии Украинской Центральной Рады было принято Основной Закон Республики; в тот же день Всеукраинский съезд хлеборобов при поддержке немцев провозгласил Павла Скоропадского гетманом Украины; в тот же день Черноморский флот в Севастополе поднял украинские флаги;

1931 – в СССР проведена первая опытная телетрансляция;

1945 – американские войска освободили узников концлагеря Дахау, потеряв при этом 122 охранников лагеря;

1975 – последние американские войска покинули Вьетнам;

1975 – в Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского;

1982 – население Китая превысило миллиард человек;

1995 – на референдуме 95% избирателей Казахстана проголосовали за продление полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2001 года;

2011 – состоялась «свадьба ХХІ века»: наследник британского престола Уильям взял в жены давнюю университетскую подругу Кейт Миддлтон.

Кто родился 29 апреля