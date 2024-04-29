Дати та події 29 квітня: кого можна привітати з професійним днем

Але при цьому не слід забувати, що за церковним календарем сьогодні розпочався Страсний тиждень, який закінчиться у день Великодня – 5 травня.

Свята 29 квітня

Міжнародний день танцю

Дата цього свята творчих людей було обрано спеціальною комісією ЮНЕСКО у 1982 році на честь дня народження артиста французького балету Жана-Жоржа Новера, якого називають фундатором балетного мистецтва.

Жан-Жорж Новер працював наприкінці 18-го – початку 19-го століття. Він розробив принципи героїчного балету та балету-трагедії. У 1759 вийшла його знаменита праця «Листи про танець і балет», де Новерр обґрунтував принципи балету-п’єси, які втілюються засобами дієвої пантоміми та танцю у співпраці композитора, хореографа та художника.

Мета Дня танцю – нагадати людям про красу танцю, що стирає культурні, етнічні кордони, дозволяє передати почуття.

Всесвітній день бажань

Дата цього свята також обрана не випадково: 29 квітня 1977 року американський митник Томмі Остін вирішив здійснити мрію 4-річного Крістофера, хворого на лейкемію. Хлопчик хотів стати поліцейським, і Остін пообіцяв покатати його на поліцейському гелікоптері. Через три роки, коли Крістоферу погіршало, Томмі зв’язався з поліцейськими, і ті організували політ до міста Фінікс штату Арізона в офіс Департаменту громадської безпеки. Там хлопчик провів день і отримав значок почесного поліцейського Арізони та форму, пошиту спеціально для нього.

На згадку про Крістофера заснували благодійний фонд, який і зараз допомагає виконувати бажання тяжкохворих дітей.

Цей день – гарна можливість попросити Всесвіт про реалізацію своїх планів та бажань. І, напевно, ми не покривимо душею, якщо нагадаємо, що головне бажання у всіх українців зараз одне… І не сумніваємося, що рано чи пізно воно обов’язково здійсниться!

День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї

Цього пам’ятного дня міжнародне співтовариство вшановує пам’ять усіх жертв хімічної зброї. Він був заснований у листопаді 2005 року, коли відбулася 10-та сесія Конференція держав-учасниць про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та її знищення.

Всеукраїнський день футболу

Це особлива подія не лише для футболістів, а й для шанувальників футболу. До речі, а чи багато хто знає, що перший футбольний клуб на українській території був створений в Одесі, хоча всі члени команди були британцями? У 1860-х роках до Одеського порту заходили британські кораблі та моряки влаштовували невеликі футбольні матчі.

Історія українського футболу розпочалася 1992 року. Саме тоді, 29 квітня, національна збірна провела свій перший матч (щоправда, дебютна зустріч в Ужгороді зі збірною Угорщини закінчилася поразкою наших гравців).

Це свято нагадує історію і той шлях, що пройшов український футбол за період свого існування.

День застібки-«блискавки»

31 березня 1893 року американець Віткомб Лео Джаксон публічно представив свій винахід – застібку-блискавку. Це ноу-хау він вигадав завдяки своєму другові, який через болі в спині не міг нахилятися і зав’язувати черевики. Товариш просив Віткомба винайти застібку, яку можна було швидко закрити однією рукою.

Винахідник, до того вже був автором 12 патентів, вигадав застібку з двох ланцюжків, які з’єднувалися між собою за допомогою «ключика-язичка».

У 1913 році шведсько-німецький інженер Отто Сундбеку, який був зятем партнера Віткомба, вдалося вдосконалити застібку Джаксона, позбавивши її гачків і збільшивши кількість елементів, що скріплюють на одиницю довжини.

Цей варіант застібки мав два ряди зубчиків, які чіплялися один за одного. 1914 року Сундбек винайшов інший варіант «застібки без гачків», у якій зубчики мали поглиблення знизу і невеликий конічний виступ зверху. Цей винахід було запатентовано у 1917 році. З 1918 застібки стали використовуватися на костюмах пілотів Військово-морських сил США, а до 1930 блискавка знайшла поширене застосування в текстильній промисловості.

Пам’ятні дати 29 квітня

1429 – у ході Столітньої війни французькі війська, очолювані 17-річною Жанною д’Арк, перемогли англійців у битві за Орлеан;

1624 – Людовік XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції;

1648 – почалася битва під Жовтими Водами;

1707 – окремий шотландський парламент було ліквідовано. Його депутати влилися до складу англійського парламенту. Завершилося об’єднання Королівства Англія та Королівства Шотлан дія в єдину державу – Королівство Великобританії;

1770 – британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії;

1913 – Гідеон Сундбек запатентував застібку-«блискавку» із зубчиками.

1915 – почалися бої загонів УСС із російськими військами на горі Маківці у Карпатах.

1918 – на сесії Української Центральної Ради було ухвалено Основний Закон Республіки; того ж дня Всеукраїнський з’їзд хліборобів за підтримки німців проголосив Павла Скоропадського гетьманом України; того ж дня Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори;

1931 – в СРСР проведено першу дослідну телетрансляцію;

1945 – американські війська звільнили в’язнів концтабору Дахау, втративши при цьому 122 охоронців табору;

1975 – останні американські війська залишили В’єтнам;

1975 – у Донецьку введено в дію найглибшу в СРСР шахту імені Скочинського;

1982 – населення Китаю перевищило мільярд людей;

1995 – на референдумі 95% виборців Казахстану проголосували за продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до 2001 року;

2011 – відбулося «весілля ХХІ століття»: спадкоємець британського престолу Вільям узяв за дружину давню університетську подругу Кейт Міддлтон.

Хто народився 29 квітня