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Футбольная Одесса: 112 лет со дня первого чемпионата города

Футбольная Одесса: 112 лет со дня первого чемпионата города

5 марта 1911 года в Одессе официально прошел розыгрыш дебютного первенства Одессы по футболу. По сути, это был первый футбольный чемпионат города.

В 1911 году в Одессе была основана футбольная лига, в которую вошли почти все одесские команды. Председателем лиги был избран Эрнест Джекобс. Самую сильную и престижную группу составляли пять команд: 

  • ОБАК — «Одесский британский атлетический клуб»;
  • ШКС — «Шереметьевский кружок спорта»;
  • ОКФ — «Одесский кружок «Футбол»;
  • «Виктория»;
  • «Спортинг-клуб». 

Представители клубов провели совещание, на котором разработали календарь будущего чемпионата и условились, что в каждом сезоне — весной и осенью — будут проводиться по два первенства. Редакция журнала «Спортивная жизнь» даже учредила специальный кубок для победителя первой категории. Лучшим командам стали вручать Кубок Джекобса, а тем, кто занял второе место, — Серебряный щит Боханова.

Первый футбольный матч

Первый матч состоялся в полдень 5 марта на стадионе «Шереметьевского кружка спорта», в нем приняли участие команды хозяев поля и «Одесского кружка «Футбол». Победителями стали хозяева поля.

Чуть позже в тот же день ОБАК играл со «Спортинг-клубом». К огорчению одесситов, первыми чемпионами города стали британцы, а «Спортинг-клуб» занял второе место. 

Однако уже через два года, в 1913 году, ОБАК лишился титула непобедимой команды: во время матчей на звание чемпиона города англичане проиграли все встречи и выбыли из числа претендентов на чемпионский титул.

Финал первенства империи в Одессе

Более того, в том же 1913 году, на первенстве империи, одесситы победили команды Николаева, Херсона и Харькова. Финал соревнований состоялся в Одессе, на Французском бульваре. Поддержать родную команду пришли более четырех тысяч болельщиков. И одесситы их не подвели — они выиграли у петербуржцев со счетом 4:2 и стали чемпионами страны.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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