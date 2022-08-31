Как оформить субсидию на оплату коммуналки?

В Министерстве социальной политики призывают обращаться за субсидиями на отопительный сезон. Процесс оформления уже стартовал. Те, кто проживает на подконтрольной Украине территории, в том числе переселенцы, подают заявления и декларации в обычном порядке. Жителям временно оккупированных территорий и зоны боевых действий субсидии на весь отопительный сезон продлили автоматически.

Обратиться за помощью может и семья, которая раньше не получала субсидию, но в военное время не сможет самостоятельно оплачивать коммуналку. Куда обращаться и что потребуют от заявителя?

Кому дают субсидию?

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйства, который:

зарегистрирован в жилом помещении;

не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем на основании договора найма (аренды) жилья, по решению суда и на других законных основаниях;

не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем без договора найма (аренды) жилья и имеет статус внутренне перемещенного лица.

При обращении за субсидией заявитель должен задекларировать всех живущих в домохозяйстве (приложить к заявлению документы, которые бы подтверждали проживание по указанному адресу, так как субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства человека и по месту его фактического проживания).

Если подать заявление в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с начала такого сезона. Согласно Порядку предоставления субсидий (Постановление Кабмина № 848 от 21 октября 1995 года в редакции от 30 июля 2022 года), отопительный сезон длится с 1 октября по 30 апреля, а сумму помощи на плату за тепло рассчитывают за период с 16 октября по 15 апреля.

Говорят цифры

2,6 миллиона человек, по расчетам Министерства социальной политики, обратятся за субсидией на отопительный период

Какие документы надо подготовить для начисления субсидии?

Кроме заявления и декларации, необходимо также предоставить следующие документы:

паспорт заявителя;

идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика – РНУКНП);

информацию о всех членах домохозяйства;

справки о доходах, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования (если нет возможности подтвердить такие доходы справкой, к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера);

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

договор аренды жилья (при наличии).

Могут также попросить другие документы, которые необходимы для рассмотрения вопроса по существу. Например, у переселенцев попросят справку о статусе внутренне перемещенного лица. При этом помощь на проживание, которую получают переселенцы, не будут включать в совокупный доход семьи при расчете субсидии.

Куда обращаться за субсидией?

Оформить государственную помощь на оплату коммунальных услуг можно, обратившись:

в управление социальной защиты населения;

к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады (по месту проживания);

в Центр административных услуг.

Подать заявление и все необходимые документы можно также на портале электронных услуг «Дія». Претенденты на субсидию, у которых нет возможности прийти лично или воспользоваться электронными технологиями, могут отправить бумажные документы по почте.

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В связи с военными действиями, сейчас рассматриваются различные механизмы выплаты субсидий, в том числе – через Пенсионный фонд. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, это позволит обратиться за субсидией тем, у кого нет возможности воспользоваться другими способами.

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Ольга Новикова

Фото: Корреспондент