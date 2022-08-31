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Как оформить субсидию на оплату коммуналки?

Как оформить субсидию на оплату коммуналки?

В Министерстве социальной политики призывают обращаться за субсидиями на отопительный сезон. Процесс оформления уже стартовал. Те, кто проживает на подконтрольной Украине территории, в том числе переселенцы, подают заявления и декларации в обычном порядке. Жителям временно оккупированных территорий и зоны боевых действий субсидии на весь отопительный сезон продлили автоматически.

Обратиться за помощью может и семья, которая раньше не получала субсидию, но в военное время не сможет самостоятельно оплачивать коммуналку. Куда обращаться и что потребуют от заявителя?

Кому дают субсидию?

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйства, который:

  • зарегистрирован в жилом помещении;
  • не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем на основании договора найма (аренды) жилья, по решению суда и на других законных основаниях;
  • не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем без договора найма (аренды) жилья и имеет статус внутренне перемещенного лица.

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При обращении за субсидией заявитель должен задекларировать всех живущих в домохозяйстве (приложить к заявлению документы, которые бы подтверждали проживание по указанному адресу, так как субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства человека и по месту его фактического проживания).

Если подать заявление в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с начала такого сезона. Согласно Порядку предоставления субсидий (Постановление Кабмина № 848 от 21 октября 1995 года в редакции от 30 июля 2022 года), отопительный сезон длится с 1 октября по 30 апреля, а сумму помощи на плату за тепло рассчитывают за период с 16 октября по 15 апреля.

Говорят цифры
2,6 миллиона человек, по расчетам Министерства социальной политики, обратятся за субсидией на отопительный период

Какие документы надо подготовить для начисления субсидии?

получить субсидию

Кроме заявления и декларации, необходимо также предоставить следующие документы:

  • паспорт заявителя;
  • идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика – РНУКНП);
  • информацию о всех членах домохозяйства;
  • справки о доходах, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования (если нет возможности подтвердить такие доходы справкой, к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера);
  • копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
  • договор аренды жилья (при наличии).

Могут также попросить другие документы, которые необходимы для рассмотрения вопроса по существу. Например, у переселенцев попросят справку о статусе внутренне перемещенного лица. При этом помощь на проживание, которую получают переселенцы, не будут включать в совокупный доход семьи при расчете субсидии.

Куда обращаться за субсидией?

Оформить государственную помощь на оплату коммунальных услуг можно, обратившись:

  • в управление социальной защиты населения;
  • к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады (по месту проживания);
  • в Центр административных услуг.

Подать заявление и все необходимые документы можно также на портале электронных услуг «Дія». Претенденты на субсидию, у которых нет возможности прийти лично или воспользоваться электронными технологиями, могут отправить бумажные документы по почте.

***

В связи с военными действиями, сейчас рассматриваются различные механизмы выплаты субсидий, в том числе – через Пенсионный фонд. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, это позволит обратиться за субсидией тем, у кого нет возможности воспользоваться другими способами.

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Ольга Новикова
Фото: Корреспондент

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Редакция ПРОФИЛЬ

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