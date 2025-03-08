Судя по всему, в Одессу таки наведалась настоящая весна. А вместе с ней – и праздник весны – 8 марта.
Да, можно по-разному относиться к этому празднику, тем более, в дни, когда продолжается война… Тем не менее, как заметила накануне корреспондент «Одесской жизни», традиционный цветочный бум в городе все же имеет место быть.
«Цветы-весна-красота» – так можно охарактеризовать атмосферу в Одессе как накануне 8 марта, так и сегодня.
Предлагаем вниманию наших читателей небольшой фоторепортаж:
Читайте также:
- Мужской взгляд на женский праздник: поздравляют ли с 8-м марта в Одесской области?
- Удивительные истории к 8 Марта: фальшивый муж, танцы в ресторане и в ЗАГС на слабо;
- 8 марта: нужно ли оно в Украине и на какой день переносить.