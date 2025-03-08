Судя по всему, в Одессу таки наведалась настоящая весна. А вместе с ней – и праздник весны – 8 марта.

Да, можно по-разному относиться к этому празднику, тем более, в дни, когда продолжается война… Тем не менее, как заметила накануне корреспондент «Одесской жизни», традиционный цветочный бум в городе все же имеет место быть.

«Цветы-весна-красота» – так можно охарактеризовать атмосферу в Одессе как накануне 8 марта, так и сегодня.

Предлагаем вниманию наших читателей небольшой фоторепортаж:

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