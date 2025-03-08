Андрей Пелин, поселок Бессарабское, Бессарабская громада:

— Конечно, празднуем. Я обязательно поздравляю маму, жену, невестку, коллег. Родным, кроме цветов, дарю и подарки, и не символические, а такие, как на день рождения. Коллегам — цветы. В этом году посчитал, что мне надо будет приобрести где-то 20 букетов. К 8 Марта, возможно, еще кого-то вспомню, то добавлю в список.

Иван Драндарь, поселок Бессарабское, Бессарабская громада:

— В этом году я поздравлял женщин еще с Днем украинской женщины 25 февраля — больше словами и открытками в соцсетях. Однако мои бабушка и теща привыкли праздновать 8 Марта, так что для моей семьи это основной женский праздник, на который у меня уходит половина зарплаты. Дарю цветы, шоколад, конфеты в коробках — надо же нашим женщинам жизнь подсластить, сейчас она очень непростая. Первыми поздравляю моих родных — жену, бабушку, тещу, а потом коллег по работе, женщин, которых уважаю, с которыми дружу.

Павел Якимов, село Лесное, Буджакская громада:

— В нашей семье Международный женский день — любимый праздник. Вместе с моим пятилетним сыном мы начали готовиться к нему заранее. У нас есть семейное хобби — мы выращиваем цветы. К празднику мы с малым высадили тюльпаны и фиалки. Сын за ними ухаживает, поливает и очень переживает, что к празднику они не распустятся. Кроме цветов, мои любимые девушки — мама, жена, две дочери — еще получат большой торт и подарки. Вообще цветы я дарю жене каждый месяц, хотя мы женаты уже 11 лет. Я подсчитал, что нам с сыном нужно подготовить 16 букетов — родным, коллегам по работе, женщинам моих друзей. На работе также устроим небольшой корпоратив для женщин, не будем нарушать традиции. Сейчас так мало в нашей жизни чего-то светлого, приятного, что отдых не помешает.

Андрей Танасов, поселок Бессарабское, Бессарабская громада:

— Лично я хорошо воспринимаю новый праздник — День украинской женщины. У нас должны быть свои украинские праздники, но нужно время чтобы к ним привыкнуть. Поэтому мы празднуем по старинке — 8 Марта. Я не очень люблю дарить цветы, предпочитаю подарки, которые принесут моим родным женщинам радость и пользу. Также в этот день буду вместе с мужской половиной нашего коллектива поздравлять коллег по работе. А еще придется несколько часов просидеть в телефоне, чтобы поздравить родственниц, подруг, хороших знакомых.

Федор Мунтян, село Надречное, Буджакская громада:

— Люблю Международный женский день и с удовольствием праздную его, хотя приходится крутиться в этот день как белка в колесе. Учитывая, что я староста Надречненского старостата, женщин, которых надо поздравить, у меня много. Во-первых, поздравляю их через местную газету и соцсети. Праздничным утром поздравляю маму, жену, двух сестер — дарю цветы. Потом на работе коллег. Еще поздравляю девушек из танцевальных коллективов Иванчанского клуба и Надречненского Дома культуры. Потом надо поздравить всех знакомых по телефону, хорошо, что хоть есть вайбер. Главное — никого не забыть, чтобы не обидеть. Но, думаю, с этой задачей справлюсь. Ведь наши женщины заслуживают, чтобы в этот день мужчины крутились вокруг них.

Петр Девятов, поселок Соборное, Бессарабская громада:

— Пока холост, 8 Марта дарю цветы только маме и сестре. Всех остальных девушек, женщин, коллег по работе поздравляю хорошими словами, комплиментами и добрыми пожеланиями. Вообще это замечательный весенний праздник и я с удовольствием праздную его вместе со всеми.

Иван Моголюк, село Высочанское, Буджакская громада:

— В моей жизни четыре любимые женщины — мама, жена и две красавицы-дочери. Они обожают 8 Марта, и мне ничего не остается, как подчиняться. Заранее выведываю, какие они хотят подарки, и стараюсь выполнить их прихоти. Цветы — это обязательный атрибут, плюс подарки. Так что половина моей зарплаты пойдет на женский праздник. Конечно, поздравляю коллег по работе, как руководитель коммунального предприятия вместе с ребятами накрываем для них праздничный стол, дарим цветы. В этот день поздравляю всех женщин, которых встречаю на улице, на работе — где угодно. Это же так приятно — говорить добрые слова нашим замечательным женщинам и видеть их радостные улыбки.