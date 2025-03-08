Ночная атака дронами: есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура

В ночь на 8 марта 2025 года российские агрессоры снова атаковали ударными дронами-камикадзе ряд регионов Украины.

В результате обстрела Доброполья Донецкой области по состоянию на утро уже 11 погибших, еще 30 человек ранены. Повреждено восемь жилых пятиэтажек, админздание и 30 автомобилей. Вспыхнули пожары. Когда ГСЧС тушили огонь, оккупанты нанесли повторный удар, вероятно, дроном Shahed, и повредили пожарную машину. Спасатели продолжали работу, невзирая на угрозу. Они локализовали пожары в 20 квартирах.

Также этой ночью россияне ударили беспилотником по предприятию в Богодухове на Харьковщине. Погибли трое гражданских мужчин, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Запорожье после удара «шахедами» произошло возгорание помещений частного предприятия, а в четырех многоэтажках рядом с взрывной волной разбиты окна.

В Одессе в результате вражеской массированной атаки беспилотниками поврежден и разрушен ангар с сельскохозяйственной техникой, четырехэтажное здание промышленного предприятия, помещение АЗС, автомагазин, СТО, автосалон и не менее 8 автомобилей. Без электроснабжения осталось около полутора тысяч местных жителей.

По информации Воздушных сил, в ночь на 8 марта враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23» и одной крылатой ракетой «Искандер-К», а также 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на утро сегодняшнего дня сбиты крылатая ракета «Искандер-К» и 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина.

Минус тысяча оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 72 ракет, а также 103 авиаудара, в частности, сбросил 166 управляемых авиабомбы. Кроме того, враг совершил более 5300 обстрелов, из них 157 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2696 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, радиоэлектронную станцию борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 единиц. Также украинские воины обезвредили:

4 танка;

12 боевых бронированных машин;

24 артиллерийских системы;

1 РСЗО;

3 средства ПВО;

148 БпЛА оперативно-тактического уровня;

35 ракет;

113 автомобилей;

3 единицы спецтехники оккупантов.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 марта 2025 года ориентировочно составили:

Коротко о важном

Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России

Этой ночью «неизвестные» БпЛА снова атаковали очередной российский нефтеперерабюатыающий завод.

На этот раз под удар попал завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Ленинградской области.

Результат атаки неизвестен, но россияне утверждают, что поврежден только резервуар.

Российская ПВО заявила о сбитии двух дронов, в результате падения обломков официально поврежден резервуар извне.

А в Брянской области атакован комбинат, производящий сухпайки для российской армии. Враг заявляет об атаке шестью реактивными дронами «Ад», которые попали в производственное помещение и повлекли за собой масштабный пожар. Из-за угрозы взрывов местных жителей пришлось эвакуировать.

США продолжают делиться с Украиной разведданными, необходимыми для защиты

США продолжают делиться с Украиной разведданными, которые необходимы для защиты, сообщает CNN.

В то же время США «сократили» обмен любыми разведданными, которые украинские силы могли использовать для наступления на российские войска или ударов вглубь территории этой страны.

Как отмечается, в настоящее время ВСУ имеют альтернативные пути получения спутниковых данных от американских и европейских частных компаний на коммерческой основе.

Нидерланды выделяют 700 млн евро на дроны для Украины

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров

По его словам, министры обороны Украины и Нидерландов также обсудили развитие проекта «Линия дронов», помогающего масштабировать боевой опыт.

«Нидерланды готовы поддерживать этот проект и способствовать его расширению», – сообщил Умеров.

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