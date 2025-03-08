Ночная атака дронами: есть погибшие и раненые, разрушена инфраструктура
В ночь на 8 марта 2025 года российские агрессоры снова атаковали ударными дронами-камикадзе ряд регионов Украины.
В результате обстрела Доброполья Донецкой области по состоянию на утро уже 11 погибших, еще 30 человек ранены. Повреждено восемь жилых пятиэтажек, админздание и 30 автомобилей. Вспыхнули пожары. Когда ГСЧС тушили огонь, оккупанты нанесли повторный удар, вероятно, дроном Shahed, и повредили пожарную машину. Спасатели продолжали работу, невзирая на угрозу. Они локализовали пожары в 20 квартирах.
Также этой ночью россияне ударили беспилотником по предприятию в Богодухове на Харьковщине. Погибли трое гражданских мужчин, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Запорожье после удара «шахедами» произошло возгорание помещений частного предприятия, а в четырех многоэтажках рядом с взрывной волной разбиты окна.
В Одессе в результате вражеской массированной атаки беспилотниками поврежден и разрушен ангар с сельскохозяйственной техникой, четырехэтажное здание промышленного предприятия, помещение АЗС, автомагазин, СТО, автосалон и не менее 8 автомобилей. Без электроснабжения осталось около полутора тысяч местных жителей.
По информации Воздушных сил, в ночь на 8 марта враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23» и одной крылатой ракетой «Искандер-К», а также 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
По состоянию на утро сегодняшнего дня сбиты крылатая ракета «Искандер-К» и 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина.
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Минус тысяча оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 72 ракет, а также 103 авиаудара, в частности, сбросил 166 управляемых авиабомбы. Кроме того, враг совершил более 5300 обстрелов, из них 157 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2696 дронов-камикадзе.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, радиоэлектронную станцию борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков.
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 единиц. Также украинские воины обезвредили:
- 4 танка;
- 12 боевых бронированных машин;
- 24 артиллерийских системы;
- 1 РСЗО;
- 3 средства ПВО;
- 148 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 35 ракет;
- 113 автомобилей;
- 3 единицы спецтехники оккупантов.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 марта 2025 года ориентировочно составили:
Коротко о важном
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России
Этой ночью «неизвестные» БпЛА снова атаковали очередной российский нефтеперерабюатыающий завод.
На этот раз под удар попал завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Ленинградской области.
Результат атаки неизвестен, но россияне утверждают, что поврежден только резервуар.
Российская ПВО заявила о сбитии двух дронов, в результате падения обломков официально поврежден резервуар извне.
А в Брянской области атакован комбинат, производящий сухпайки для российской армии. Враг заявляет об атаке шестью реактивными дронами «Ад», которые попали в производственное помещение и повлекли за собой масштабный пожар. Из-за угрозы взрывов местных жителей пришлось эвакуировать.
США продолжают делиться с Украиной разведданными, необходимыми для защиты
США продолжают делиться с Украиной разведданными, которые необходимы для защиты, сообщает CNN.
В то же время США «сократили» обмен любыми разведданными, которые украинские силы могли использовать для наступления на российские войска или ударов вглубь территории этой страны.
Как отмечается, в настоящее время ВСУ имеют альтернативные пути получения спутниковых данных от американских и европейских частных компаний на коммерческой основе.
Нидерланды выделяют 700 млн евро на дроны для Украины
Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров
По его словам, министры обороны Украины и Нидерландов также обсудили развитие проекта «Линия дронов», помогающего масштабировать боевой опыт.
«Нидерланды готовы поддерживать этот проект и способствовать его расширению», – сообщил Умеров.
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