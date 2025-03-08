Судячи з усього, до Одеси таки навідалася справжня весна. А разом із нею – і свято весни – 8 березня.

Так, можна по-різному ставитися до цього свята, тим більше, у дні, коли триває війна… Проте, як зауважила напередодні кореспондент «Одеського життя», традиційний квітковий бум у місті все-таки має місце.

«Квіти-весна-краса» – так можна охарактеризувати атмосферу в Одесі як напередодні 8 березня, так і сьогодні.

Пропонуємо до уваги наших читачів невеликий фоторепортаж:

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