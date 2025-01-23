Священномученик Климент: мученическую смерть предсказала его мать

Священномученик Климент родился в Анкире (ныне Анкара, Турция) в 258 году. Он рано остался без отца, его воспитывала мама-христианка, она же, согласно преданию, предсказала сыну мученическую смерть за веру во Христа. В 12 лет Климент остался сиротой, и его усыновила женщина, которая кормила других сирот. Климент стал помогать ей в этом, а также начал прислуживать в церкви.

В 20 лет он стал епископом, но вскоре император Диоклетиан начал гонения на христиан, и Климент попал в темницу. Тогда к Клименту стали приходить люди по ночам: просили их крестить, дать наставления. Городская тюрьма стала превращаться в храм. Пораженный этим, император сослал епископа в Никомидию. На корабле к Клименту присоединился его ученик Агафангел.

В Никомидии епископа и Агафанела подвергли пыткам, но толпа зрителей-язычников забросала палачей камнями. Климент и Агафанел все-таки вышли на свободу и продолжили проповедовать, а также исцелять людей. Они не раз еще попадали в тюрьму, а Агафанела все же казнили. Вскоре погиб и епископ: во время одной из литургий в пещерный храм ворвались воины и убили Климента прямо во время причастия.

К святым мученикам обращаются как к ходатаям за нас перед Богом и просят дать сил вынести житейские невзгоды, пережить трудные времена и горести, молятся о здоровье и исцелении.

По юлианскому календарю сегодня день памяти святого Григория Нисского.

Приметы на 23 января: о чем расскажут птицы и животные

В этот день принято наблюдать за поведением птиц и животных:

синицы с утра раскричались – к сильному морозу;

белка спускается вниз по дереву – к оттепели;

какая погода до полудня – такая будет первая половина оставшейся зимы, а какая после полудня – такой будет вторая.

В народе 23 января – праздник Агафий-полухлебник. Прозвали его так потому, что в старину в это время обычно подсчитывали остаток запасов продуктов, зерна и корма до следующего урожая, а оставалась их примерно половина.

Что нельзя делать сегодня

Запрещено лениться: считается, что лежать без дела в этот день – все равно, что накликать беду и проблемы со здоровьем.

Ни в коем случае нельзя смотреть на падающую звезду. Наши предки верили, что это принесет беду в семью.

Чтобы не вынести из дома благополучие, не следует выносить мусор после заката.

Что можно делать сегодня

По народному обычаю день следует посвятить уборке и наведению порядка в доме, а также пристройках, погребах. Согласно примете, если хорошо потрудиться сегодня, то в будущем не будет проблем.

Обязательно приготовьте в этот день пирог с куриным мясом – по народным приметам он принесет в семью благополучие.

Старайтесь сделать любое доброе дело – считается, что оно вернется к вам сторицей.

У кого День ангела 23 января

Именины сегодня отмечают Агафангел, Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макарий, Федор.

По старому стилю день ангела у Анатолия, Григория, Макара, Павла, Петра.

Талисманом человека, рожденного 23 января, является амазонит. Издавна верили, что этот камень омолаживает кожу. А еще амазонит носили, чтобы уберечься от необдуманных поступков.