Священномученик Климент: мученицьку смерть передбачила його мати

Священномученик Климент народився в Анкірі (нині Анкара, Туреччина) у 258 році. Він рано залишився без батька, його виховувала мама-християнка, вона ж, за переказами, передбачила сину мученицьку смерть за віру в Христа. У 12 років Климент залишився сиротою і його всиновила жінка, яка годувала інших сиріт. Климент став допомагати їй у цьому, а також почав служити в церкві.

У 20 років він став єпископом, але незабаром імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, і Климент потрапив до в’язниці. Тоді до Климента почали приходити люди ночами: просили їх хрестити, дати повчання. Міська в’язниця почала перетворюватися на храм. Вражений цим, імператор заслав єпископа до Нікомідії. На кораблі до Климента приєднався його учень Агафангел.

У Нікомідії єпископа та Агафанела піддали тортурам, але натовп глядачів-язичників закидав катів камінням. Климент та Агафанел таки вийшли на волю і продовжили проповідувати, а також зцілювати людей. Вони не раз ще потрапляли до в’язниці, а Агафанела все ж таки стратили. Незабаром загинув і єпископ: під час однієї з літургій у печерний храм увірвалися воїни та вбили Климента просто під час причастя.

До святих мучеників звертаються як до клопотань за нас перед Богом і просять дати сил винести життєві негаразди, пережити важкі часи та прикрощі, моляться за здоров’я та зцілення.

За юліанським календарем сьогодні день пам’яті святого Григорія Ніського.

Прикмети на 23 січня: про що розкажуть птахи та тварини

Цього дня прийнято спостерігати за поведінкою птахів та тварин:

синиці з ранку розкричалися – до сильного морозу;

білка спускається вниз по дереву – до відлиги;

яка погода до полудня – така буде перша половина зими, що залишилася, а яка після полудня – такою буде друга.

У народі 23 січня – свято Агафій-напівлібник. Прозвали його так тому, що за старих часів зазвичай підраховували залишок запасів продуктів, зерна і корму до наступного врожаю, а залишалася їх приблизно половина.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено лінуватися: вважається, що лежати без діла цього дня – все одно, що викликати біду та проблеми зі здоров’ям.

У жодному разі не можна дивитися на падаючу зірку – наші пращури вірили, що це принесе біду в сім’ю.

Щоб не винести з дому благополуччя, не слід виносити сміття після заходу сонця.

Що можна робити сьогодні

За народним звичаєм день слід присвятити прибиранню та наведенню ладу в будинку, а також прибудовах, льохах. Згідно з прикметою, якщо добре попрацювати сьогодні, то в майбутньому не буде проблем.

Обов’язково приготуйте цього дня пиріг з курячим м’ясом – за народними прикметами він принесе до родини благополуччя.

Намагайтеся зробити будь-яку добру справу – вважається, що вона повернеться до вас сторицею.

У кого День ангела 23 січня

Іменини сьогодні відзначають Агафангел, Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макарій, Федір.

За старим стилем день ангела у Анатолія, Григорія, Макара, Павла, Петра.

Талісманом людини, народженої 23 січня, є амазоніт. Здавна вірили, що цей камінь омолоджує шкіру. А ще амазоніт носили, щоб уберегтись від необдуманих вчинків.