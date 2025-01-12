В 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) осуществила переход на новоюлианский календарь, в результате чего праздники с фиксированной датой переместились на 13 дней вперёд. Этот новый календарь более точен и совпадает с тем, по которому живёт светское общество. Однако в другой церкви – Украинской Православной Церкви, продолжают придерживаться юлианского календаря (старого стиля).

Церковные праздники 12 января

История святой Татьяны

12 января православные христиане чтят память святой мученицы Татианы Римской и святителя Саввы Сербского по новому церковному календарю. В народной традиции этот день также известен как Татьянин день или Татьяна Водоносная.

Жизнеописание Татьяны рассказывает о девушке из зажиточной христианской семьи, которая с детства была воспитана в православной вере. Достигнув совершеннолетия, она сознательно выбрала путь служения церкви вместо супружеской жизни. За свою преданность вере была назначена диакониссой.

Во время гонений на христиан Татьяну схватили язычники и привели к святилищу Аполлона, пытаясь заставить поклониться идолу. Однако диаконисса обратилась с молитвой к Христу, после чего произошло землетрясение, которое разрушило часть храма. Трижды по её молитвам разрушались идолы языческих божеств. Татьяну подвергали жестоким пыткам, но раны её чудесным образом исцелялись. Во время одного из истязаний, когда Татьяна молилась, Господь послал четырёх ангелов, которые обратили палачей к христианской вере. Испуганные этим чудом, другие гонители осудили мученицу и её отца на казнь.

Святитель Савва — основатель сербского православия

Святитель Савва занимает особое место среди святых Сербской православной церкви. Он стал основателем и первым предстоятелем автокефальной Сербской церкви с 1219 года.

Будущий святитель родился около 1169 года в семье сербских правителей Неманичей. В 17-летнем возрасте принял монашеский постриг на горе Афон. Через четыре года его отец отрёкся от престола и тоже стал монахом. Вместе они основали на Афоне Хиландарский монастырь. Мать Саввы, Анна, впоследствии также приняла монашество и после смерти была канонизирована как преподобная Анастасия Сербская.

Вернувшись в 1208 году в Сербию, Савва построил автокефальную церковь и возглавил её как первый архиепископ. Под его руководством было создано 8 епархий, где служили его ученики-епископы. Он направлял священнослужителей проповедовать и совершать таинства по всей стране. Сербские обители переняли уставы афонских монастырей, а также монастырей Малой Азии и Святой Земли.

В 1234 году святитель отправился в Иерусалим, где основал монастырь и приют для православных паломников. На обратном пути он скончался в болгарском городе Тырново. В 1237 году его племянник, король Владислав, перенёс мощи святого в обитель Милешева.

Церковный праздник 12 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю — день памяти Аниссии Солунской. Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала её историю и о традициях, народных приметах и запретах, связанных с этим праздником.

Народные приметы и обычаи

По природным признакам этого дня предсказывали летнюю погоду:

беззвёздное небо предвещало изменение погоды;

снег предвещал неблагоприятное лето;

южный ветер предсказывал тёплое и урожайное лето.

В народе этот день также называли Татьянин Водоносный или Бабий угол (название происходит от места у печи для хранения кухонной утвари).

Традиции и запреты 12 января

В этот церковный праздник, как и в другие дни, не одобряются брань, зависть, лень, жадность и месть. Важно не отказывать в помощи нуждающимся.

Народные предания советуют избегать ссор и выяснения отношений, поскольку считается, что святая Татьяна не терпит раздоров в свой день. Также существует поверье о запрете употребления алкоголя, так как нечистая сила может почувствовать запах спиртного.

Благочестивые дела дня

В этот праздник верующие обращаются к святым с молитвами о защите от недоброжелателей, клеветы и преследований.

По древней традиции, старшая женщина в семье должна была испечь обрядовой каравай – символ солнца – и разделить его между всеми членами семьи. Считалось важным до захода солнца сделать доброе дело: подать милостыню, помочь обездоленным, накормить птиц или бездомных животных, поучаствовать в благотворительности. Согласно поверьям, добрые поступки возвращаются сторицей, а святая Татьяна помогает осуществить заветные желания.

Именинники дня

12 января по новому стилю именины празднуют Макар, Пётр, Савва и Татьяна.

По старому стилю день ангела отмечают Онисия, Давид, Ирина, Лев, Макар, Мария и Яков.