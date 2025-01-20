В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль. Из-за этого все православные праздники с фиксированной датой сдвинулись на 13 дней ранее. Однако некоторые верующие продолжают следовать старому календарю, что остаётся правом религиозных общин и монастырей.

Какой праздник отмечают по новому стилю

Согласно новому церковному календарю, 20 января — день памяти преподобного Евфимия Великого, а также преподобных Евфимия, схимника, и Лаврентия, затворника Киево-Печерских. Кроме того, вспоминают мучеников Инну, Пинну и Римму.

Преподобный Евфимий Великий

Евфимий Великий жил в V веке и был родом из города Мелитина в Великой Армении. Родители долго не могли иметь детей и пообещали посвятить ребёнка Богу. После ранней смерти отца мать отдала Евфимия на воспитание дяде-священнику. Позже он принял монашество и заботился о городских монастырях. Однако стремление к уединению привело его на Святую Землю, где он поселился в пещере вместе с подвижником Феоктистом. Их пример вдохновил других, и вскоре вокруг них образовалась монашеская община.

За свою духовную мудрость и подвижническую жизнь Евфимий получил прозвище «Великий». Согласно преданию, во время Божественной литургии его окружал небесный огонь, а его молитвы творили чудеса. Перед смертью он оставил завет: «Любите друг друга и сохраняйте смирение, ведь без них невозможна ни одна добродетель».

Другие святые, которых вспоминают в этот день

Преподобные Евфимий, схимник, и Лаврентий, затворник Киево-Печерские. Их мощи находятся в Дальних пещерах Лавры.

Мученики Инна, Пинна и Римма — первые христианские святые Скифии, пострадавшие за веру во времена гонений.

Что отмечают по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день отмечается Собор Иоанна Предтечи. Этот праздник продолжает торжества Богоявления и посвящён почитанию Иоанна Крестителя, крестившего Иисуса Христа в водах Иордана.

Праздник носит название «собор», так как в этот особый день верующие собираются в церкви для общей молитвы и почитания Иоанна Крестителя.

Святой Иоанн Предтеча занимает особое место среди христианских святых. Именно он провозгласил приход Мессии в образе Иисуса и имел честь совершить таинство крещения Спасителя.

Традиции и приметы на 20 января

В народе этот день называют Ефимов день. Обычно с этого времени начинаются метели, и считается, что если морозы продлятся неделю, вскоре наступит оттепель.

Народные приметы:

Если эхо далеко слышно — будет мороз.

Ясная и холодная погода сулит засушливое лето.

Снегопад в Ефимов день — снег пролежит до Масленицы.

Яркое солнце в полдень предвещает раннюю весну.

Что нельзя делать 20 января

В этот день запрещено проявлять злобу, лень, зависть, а также отказывать в помощи или обижать других. Народные поверья предупреждают о необходимости избегать острых предметов, не поднимать мелочи с земли и не терять свои вещи, чтобы избежать бед.

Что можно делать

В день преподобного Евфимия верующие молятся о душевном и телесном исцелении, просят помощи в сложных делах и укрепления веры. По традиции, в этот день пекут хлеб, который считается символом удачи и здоровья.

Кто отмечает именины 20 января

Именины по новому стилю празднуют Евфимий, Инна, Павел, Лев.

По старому стилю — Афанасий, Василий, Иван.

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