У 2023 році Православна церква України здійснила перехід на новий календарний стиль. Внаслідок цього всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Проте деякі віряни продовжують дотримуватися попереднього календаря, оскільки збереження старого стилю залишається правом релігійних громад та монастирів.

Яке свято відзначають за новим стилем

За новим церковним календарем 20 січня — день пам’яті преподобного Євфимія Великого, а також преподобних Євфимія, схимника, і Лаврентія, затворника Києво-Печерських. Крім того, вшановують мучеників Інну, Пінну та Римму.

Преподобний Євфимій Великий

Євфимій Великий жив у V столітті й походив із міста Мелітіна у Великій Вірменії. Його батьки довго не мали дітей, тож пообіцяли присвятити майбутнє дитя служінню Богу. Після ранньої смерті батька мати віддала Євфимія на виховання дядькові-священнику. Згодом він прийняв чернецтво й опікувався міськими монастирями. Однак прагнення до усамітнення привело його на Святу Землю, де він разом із подвижником Феоктистом оселився у печері в горах. Їхній приклад надихнув багатьох, і невдовзі навколо них з’явилася громада монахів.

Євфимій отримав прізвисько «Великий» за свою духовну мудрість і подвижницьке життя. За переказами, під час Божественної літургії його оточував небесний вогонь, а молитви святого творили чудеса. Він передбачав свою смерть і залишив заповіт: “Любіть один одного і зберігайте смирення, бо без них неможлива жодна чеснота”.

Інші святі, яких згадують цього дня

Преподобний Євфимій, схимник, і Лаврентій, печерник Києво-Печерські, чиї мощі покояться у Дальніх печерах Лаври.

Мученики Інна, Пінна і Римма — перші християнські святі Скіфії, які постраждали за віру в часи гонінь.

Що святкують за старим стилем

За юліанським календарем цього дня відзначають Собор Іоанна Предтечі. Ця дата є продовженням святкування Хрещення Господнього та присвячена вшануванню Іоанна Хрестителя, який хрестив Ісуса Христа у водах Йордану.

Свято носить назву “собор”, оскільки цього особливого дня віряни збираються разом у церкві для спільної молитви та вшанування пам’яті Іоана Хрестителя.

Святий Іоан Предтеча займає особливе місце серед християнських святих. Саме він провістив прихід Месії в образі Ісуса та мав честь здійснити таїнство хрещення Спасителя. Під час цієї священної події у водах річки охрестилися не лише Христос, а й усі охочі, які були присутні.

Традиції та прикмети на 20 січня

У народі цей день називають Юхимів день. Зазвичай із цього періоду починаються хуртовини, і вважається, що якщо морози триватимуть тиждень, то невдовзі настане відлига.

Народні прикмети:

Якщо відлуння добре чути — буде мороз.

Ясна й холодна погода обіцяє сухе літо.

Снігопад на Юхимів день — сніг лежатиме до Масляної.

Яскраве сонце в обідню пору свідчить про ранню весну.

Що не можна робити 20 січня

У цей день заборонено проявляти злість, лінь, заздрість, а також відмовляти в допомозі чи ображати інших. Народні повір’я застерігають від використання гострих предметів, піднімання дрібних речей із землі чи втрати власного майна—це може накликати неприємності.

Що можна робити

У день преподобного Євфимія віряни моляться про зцілення душі й тіла, просять допомоги у складних справах і зміцнення віри. За традицією, цього дня випікають хліб—вважалося, що він приносить удачу і здоров’я.

Хто святкує іменини 20 січня

Іменини за новим стилем відзначають Євфим, Інна, Павло, Лев.

За старим стилем—Афанасій, Василь, Іван.

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