Об этом сообщает пресс-служба ЦНАУ.

Работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины, полностью восстановлена. В связи с этим Центр предоставления административных услуг Одесского горсовета возобновляет прием обращений по следующим административным услугам:

регистрация места жительства лица;

регистрация места жительства ребенка до 14 лет;

регистрация места пребывания лица;

снятие с регистрации места жительства лица по заявлению собственника жилья;

услуги по регистрации транспортных средств, связанные со сменой собственника (по договорам купли-продажи, дарения, мены, наследства и т.д.).

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Напомним, в связи с возобновлением работы Госреестра прав на недвижимое имущество Министерством юстиции Украины после масштабной хакерской атаки в 2024 году Управление государственной регистрации Юридического департамента Одесского городского с сегодняшнего дня начинает прием граждан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество.