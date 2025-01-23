Об этом сообщает пресс-служба ЦНАУ.
Работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины, полностью восстановлена. В связи с этим Центр предоставления административных услуг Одесского горсовета возобновляет прием обращений по следующим административным услугам:
- регистрация места жительства лица;
- регистрация места жительства ребенка до 14 лет;
- регистрация места пребывания лица;
- снятие с регистрации места жительства лица по заявлению собственника жилья;
- услуги по регистрации транспортных средств, связанные со сменой собственника (по договорам купли-продажи, дарения, мены, наследства и т.д.).
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Напомним, в связи с возобновлением работы Госреестра прав на недвижимое имущество Министерством юстиции Украины после масштабной хакерской атаки в 2024 году Управление государственной регистрации Юридического департамента Одесского городского с сегодняшнего дня начинает прием граждан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество.