Про це повідомляє пресслужба ЦНАПу.

Роботу Єдиних і Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України, повністю відновлено. У зв’язку з цим Центр надання адміністративних послуг Одеської міськради відновлює приймання звернень за такими адміністративними послугами:

реєстрація місця проживання особи;

реєстрація місця проживання дитини до 14 років;

реєстрація місця перебування особи;

зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою власника житла;

послуги з реєстрації транспортних засобів, пов’язані зі зміною власника (за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, спадщини тощо).

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Нагадаємо, у зв’язку з відновленням роботи Держреєстру речових прав на нерухоме майно Міністерством юстиції України після масштабної хакерської атаки у 2024 році Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської відсьогодні розпочинає прийом громадян з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.