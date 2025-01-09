Новости Одессы и Одесской области

Центр админуслуг в Одессе начал предоставлять две важные услуги для водителей

Центр админуслуг в Одессе начал предоставлять две важные услуги для водителей

В Центре предоставления административных услуг по адресу проспект Князя Владимира Великого, 106 теперь можно обменять или получить новое водительское удостоверение вместо утерянного.

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Об этом сообщили в Департаменте предоставления административных услуг Одесского горсовета.

С 8 января 2025 года начат прием документов на следующие услуги:

  • Обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами (без сдачи экзаменов);
  • Выдача нового водительского удостоверения на право управления транспортными средствами вместо утраченного или похищенного.

Получить услугу или информацию о перечне необходимых документов возможно по предварительной записи в электронной очереди или по телефону 705-55-55.

Напомним, Кабмин добавил новую административную услугу, которая предусматривает одновременное оформление в Центрах админуслуг внутреннего паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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