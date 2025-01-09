Центр админуслуг в Одессе начал предоставлять две важные услуги для водителей

Об этом сообщили в Департаменте предоставления административных услуг Одесского горсовета.

С 8 января 2025 года начат прием документов на следующие услуги:

Обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами (без сдачи экзаменов);

Выдача нового водительского удостоверения на право управления транспортными средствами вместо утраченного или похищенного.

Получить услугу или информацию о перечне необходимых документов возможно по предварительной записи в электронной очереди или по телефону 705-55-55.

Напомним, Кабмин добавил новую административную услугу, которая предусматривает одновременное оформление в Центрах админуслуг внутреннего паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.