Центр админуслуг в Одессе начал предоставлять две важные услуги для водителей

В Центре предоставления административных услуг по адресу проспект Князя Владимира Великого, 106 теперь можно обменять или получить новое водительское удостоверение вместо утерянного.
Об этом сообщили в Департаменте предоставления административных услуг Одесского горсовета.
С 8 января 2025 года начат прием документов на следующие услуги:
- Обмен водительского удостоверения на право управления транспортными средствами (без сдачи экзаменов);
- Выдача нового водительского удостоверения на право управления транспортными средствами вместо утраченного или похищенного.
Получить услугу или информацию о перечне необходимых документов возможно по предварительной записи в электронной очереди или по телефону 705-55-55.
Напомним, Кабмин добавил новую административную услугу, которая предусматривает одновременное оформление в Центрах админуслуг внутреннего паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.