COVID-19 обнаружили у одесского губернатора

Об этом он сам сообщил в Facebook. Он отметил, что работать продолжает несмотря на болезнь, но в дистанционном режиме.

“Все, кто контактировал со мной в последнее время, должны сдать ПЦР-тесты. Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая. Болеет немало наших коллег, знакомых, членов семьи. Никто не сможет сказать, что угроза призрачна. Наши медики работают без отдыха, поэтому ради них и ради своих близких – соблюдайте правила безопасности. И будьте здоровы”, – написал Максим Куцый.

Напомним, что Одесская область перешла в оранжевую карантинную зону.