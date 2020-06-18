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Цьогорічні випускники проходитимуть ДПА за власним бажанням

Цьогорічні випускники проходитимуть ДПА за власним бажанням

Учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільнено від державної підсумкової атестації, водночас вони мають право пройти її за власним бажанням.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідний Закон сьогодні, 18 червня, ухвалила Верховна Рада України.

– Через епідеміологічну ситуацію Парламент ухвалив рішення звільнити випускників нинішнього навчального року від державної підсумкової атестації. Водночас випускники мають право пройти ДПА, у тому числі й у формі ЗНО, за власним бажанням. МОН вже розробляє методичні рекомендації для закладів освіти – їх буде надіслано найближчим часом, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Нагадаємо, МОН готове до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України і епідеміологічної ситуації. Однак нещодавно Володимир Зеленський закликав відмовитися від обов’язкового проведення ЗНО.

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