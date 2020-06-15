Скасування ЗНО – неприпустиме: у Міносвіти запевняють, що готові провести оцінювання у безпечних умовах

Ще наприкінці березня МОН розробило сценарії проведення ЗНО та вступної кампанії залежно від перебігу карантину та пандемії коронавірусу. Незмінним у кожному з сценаріїв був факт проведення ЗНО.

Про це у Facebook повідомила тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

МОН готове до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України і епідеміологічної ситуації. Скасування ЗНО є неприпустимим, оскільки це єдиний об’єктивний інструмент оцінювання та механізм прозорого вступу до вишу, а його відсутність створить значні корупційні ризики.

– Міністерство, Український і регіональні центри оцінювання якості освіти готові проводити ЗНО в безпечних умовах згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря та гнучко реагують на дані від МОЗ щодо епідеміологічної ситуації. Пункти проведення тестування забезпечені медичними масками, термометрами, антисептиками та захистом для медиків. До пунктів тестування засоби захисту доставляють ОДА, які отримали їх від партнерів. Готовність пунктів тестування контролює Держпродспоживслужба згідно зі спеціальним чеклістом, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Зокрема, під час зовнішнього незалежного оцінювання:

відбуватиметься контроль за дотриманням рекомендацій щодо допуску на ЗНО (температура тіла не вище 37,2 С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора),

Держпродспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок тощо),

діятимуть заходи для уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією),

відбуватиметься супровід медиків та Національної поліції,

будуть залучені інструктори не з груп ризику.

Наразі МОН готується до проведення основної сесії ЗНО 25 червня – 17 липня. Водночас МОЗ готує параметри, яким має відповідати епідеміологічна ситуація для безпечного проведення ЗНО. Показники мають затвердити на Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 16 червня 2020 року.

– Скасування ЗНО є неприпустимим. ЗНО – це запорука справедливого і об’єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу. Багато зусиль під час підготовки до ЗНО доклали не лише учні, а й їхні батьки та вчителі. Інші способи оцінювання – як-от середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту – не можна вважати об’єктивним, оскільки кожна школа має власну шкалу оцінювання. Крім того, наразі виші готові приймати заяви вступників саме на основі ЗНО. Альтернативний механізм для проведення вступної кампанії створити неможливо. Тому скасування ЗНО ставить під загрозу майбутнє вступу-2020, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

ЗНО гарантує вступникам високі та рівні шанси для вступу. Будь-які спроби скасувати тестування призведуть до повернення нерівного доступу до вищої освіти, який залежить від статків родини вступника або наявності “зв’язків”.

Також ЗНО дає свободу вибору спеціальності, закладу вищої освіти та регіону навчання. Складене тестування дає можливість подати 5 заяв на бюджет, у тому числі в різних містах країни.

Нагадаємо, через погіршення епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО складають тестування вдома. Учасникам пробного тестування повернуть кошти через неможливість провести його в закладах освіти – наразі МОН і Міністерство фінансів готують відповідний порядок.

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