«Деньги на войско, а не в карман»: в центре Одессы прошел пикет неравнодушных (фоторепортаж)

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Не стал исключением и сегодняшний день, 19 октября 2024 года.

«Деньги на войско, а не в карман», «Бездеятельность и безразличие приближают к нам линию фронта», «Делите бюджет так, как будто на «нуле» ваши, а не наши родные» — такие лозунги стали неизменным атрибутом этой акции.

Как проходило мероприятие сегодня, смотрите на наших фото:

Напомним, что несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников пикета, все же определенных успехов им удалось достичь. И прекращать ежесубботнюю акцию они пока что не собираются, поскольку уверены: власть недостаточно делает для наших защитников.

Фото Светланы Королевой