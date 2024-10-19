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«Деньги на войско, а не в карман»: в центре Одессы прошел пикет неравнодушных (фоторепортаж)

«Деньги на войско, а не в карман»: в центре Одессы прошел пикет неравнодушных (фоторепортаж)

Каждую субботу под зданием одесской мэрии на Биржевой (ранее Думской) площади проходит пикет: неравнодушные одесситы требуют от местной власти быть честной по отношению к тем, кто ее избрал и тратить деньги на свою армию во время кровавой и жестокой войны с российскими агрессорами.

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Не стал исключением и сегодняшний день, 19 октября 2024 года.

«Деньги на войско, а не в карман», «Бездеятельность и безразличие приближают к нам линию фронта», «Делите бюджет так, как будто на «нуле» ваши, а не наши родные» — такие лозунги стали неизменным атрибутом этой акции.

Как проходило мероприятие сегодня, смотрите на наших фото:

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Пикет на Биржевой
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Пикет на Биржевой-11
Пикет на Биржевой-12

Напомним, что несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников пикета, все же определенных успехов им удалось достичь. И прекращать ежесубботнюю акцию они пока что не собираются, поскольку уверены: власть недостаточно делает для наших защитников.

Фото Светланы Королевой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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