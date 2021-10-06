Что сегодня отмечают православные?

Как Иоанн Креститель появился на свет?

Согласно Библии, священник Захария и его жена Елисавета много лет прожили в браке, но детей у них не было. Однажды Захарию явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына. В тот день будущий отец Крестителя потерял дар речи. Когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн («Яхве (Бог) смилостивился»), родственники потребовали от отца подтвердить его письменно. Глава семейства написал на дощечке: «Иоанн имя ему». И все удивились. Тут же он заговорил и стал благословлять Бога.

Как погиб Иоанн Креститель?

Иоанн стал пророком. Он предсказал пришествие Мессии, проповедовал, жил в пустыне аскетом и крестил в Иордане Иисуса Христа. Жизнь его оборвала иудейская царица Иродиада. По её желанию Крестителю отрубили голову.

Напомним, 11 сентября православные отмечали Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.