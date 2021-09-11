Что сегодня празднуют православные?

Сегодня, 11 сентября, православные отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Согласно евангелиям от Матфея и Марка, Иоанн Креститель обличал правителя Галилеи Ирода в том, что тот сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа, и при этом оставил свою законную жену. За это Ирод заключил святого в темницу.
В день своего рождения правитель устроил пир, на котором дочь Иродиады Саломия танцевала перед гостями. В благодарность девице он поклялся дать ей все, что она пожелает. Танцовщица, по совету своей матери, попросила принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Что и было сделано.
Саломия отнесла блюдо с головой святого Иродиаде. Та исколола язык пророка иглой и закопала голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена домоправителя Ирода, перезахоронила голову Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской. А тело святого его ученики погребли в самарийском городе Севастии.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковь установила праздник и строгий пост.