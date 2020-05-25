Что произошло в Одесской области 25 мая: пожар на базе отдыха и поножовщина на Деволановском спуске

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Ночью, 25 мая, в селе Сычевка Лиманского района на территории базы отдыха «Чайка» загорелись деревянные домики.

В Одессе задержали мужчину, который устроил поножовщину в заброшенном доме на Деволановском спуске. Оказалось, что он не поделил с потерпевшим обувь.

С сегодняшнего дня возобновил предоставление услуги по оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу Центр предоставления админуслуг Одесского горсовета.

Одесский Ботанический сад, так называемая Новая территория (Французский бульвар 48/50), снова открыт для посещений. В саду пока действует запрет на групповые прогулки и экскурсии. Но прийти сюда с семьей и провести несколько часов в гармонии с природой, под соловьиные трели может каждый. Что увидел корреспондент «Ожесской жизни» в ботаническом саду – читатели могут посмотреть ЗДЕСЬ.

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