В Одессе после послабления карантина снова можно оформить загранпаспорт

С 25 мая 2020 года Центр предоставления административных услуг Одесского горсовета возобновил предоставление услуги по оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Услуга 012-10 вновь доступна для одесситов. Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.
Для записи на прием можно воспользоваться сайтом Центра или позвонить в call-центр по телефонам: (048) 70-55-555 и 15-35 (для соединения с администратором ЦНАП нажать 9). Чтобы воспользоваться услугой обратной связи необходимо нажать 1.