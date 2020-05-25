В Одессе после послабления карантина снова можно оформить загранпаспорт

В связи с карантином работает один дежурный сервисный центр Министерства Внутренних Дел (бывший МРЭО). На официальном сайте которого, представлена информация на какие услуги могут рассчитывать одесситы в период пандемии. Так, зарегистрировать, перерегистрировать или снять с учета можно только автомобили медицинских и дипломатических учреждений. Остальным гражданам перерегистрировать транспортное средство можно только в случае его потери или кражи свидетельства о регистрации. А если кто-то впервые купил автомобиль, то он может его зарегистрировать даже в период карантина. Как это сделать?

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