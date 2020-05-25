В Одессе задержали мужчину, который устроил поножовщину на Деволановском спуске

В ходе ссоры, возникшей за рюмкой в ​​заброшенном здании на Деволановский спуске, злоумышленник схватил в руки нож и нанес оппоненту несколько ударов в шею, грудь и туловище. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

41-летнего пострадавшего госпитализировали, а о событии врачи сообщили в Приморский отдела полиции. Оперативники разоблачили и задержали 31-летнего уроженца Донбасса. Мужчина признался, что причиной конфликта с товарищем стала обувь, которую они не поделили.

У подозреваемого изъяли окровавленную одежду и предполагаемое орудие преступления – нож. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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