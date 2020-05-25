Одесский ботанический сад открылся для посещений: что мы увидели своими глазами (видео)

Одесский Ботанический сад, так называемая Новая территория (Французский бульвар 48/50), снова открыт для посещений. В саду пока действует запрет на групповые прогулки и экскурсии. Но прийти сюда с семьей и провести несколько часов в гармонии с природой, под соловьиные трели может каждый. Единственное о чем вас попросят на входе, не создавать толкучку возле “экспонатов” – сад большой и места для красивых фото хватит всем.

Берем пример с японцев

Хоть мы и пропустили время буйного цветения первых сакур и сирени, но в саду есть чему удивляться каждый день. Сейчас, например, время цветения ирисов, маков и роз и еще несколько десятков различных цветов и кустарников.

Мы привыкли наслаждаться цветами, говорит директор Ботанического сада Александр Слюсаренко – А ведь можно любоваться хвоей. Посмотрите, она вся разная! Мы также можем полюбоваться формой других растений, окраской их листьев – от бордового до седого. Наверное, стоит брать пример с японцев, которые умеют созерцать каждый лепесток часами.

С японцев, так с японцев, подумала я и решила осмотреть хвою. И действительно, в нашем саду очень много необычных хвойных деревьев – ели, сосны, кедры. Удивительные иголочки разной длины, и цвет – все оттенки, от золотистого и ярко салатового до почти черного.

Есть кусты вечнозеленого буксуса. Сотрудники ботсада придают ему разнообразные формы. А есть и кусты, которые сами вырастают в причудливых “позах”. Есть и вечноцветущая клумба, специально созданная для таких любителей, как я.

Кстати, о японцах. В одном из уголков сада планируется создать типичный японский садик для созерцаний, проект которого уже готов и ждет реализации.

Преображенный розарий

Если вы давно не были в Ботсаду, то наверняка вас порадует обновленный розарий. Сегодня тут цветет более 60 сортов роз одновременно. С весны до поздней осени. Желтые, белые, розовые, кремовые, алые…Они манят своей красотой, а аромат обволакивает еще на подходе к розарию. Помимо ароматерапии и визуального удовольствия, ваш слух радует жужжание пчел и разных крылатых жучков – тут, как нигде чувствуется, что весна в разгаре и жизнь кипит.

Сейчас в розарии установлены скамейки под навесами, арки и фотозоны Можно взять книгу и провести в благоухании и тени несколько часов. А еще тут проводят многочисленные фотосессии молодожены. Александр Николаевич, говорит, что поступает много предложений о возможности проведения свадебных церемоний. Но для этих целей решили выделить отдельный участок сада, чтобы посетители сада и гости свадьбы не мешали друг другу.

Вот, что действительно не дает полностью отключиться от повседневной жизни и возвращает нас к нашей реальности – это нависший над садом строящийся высотный дом.

К сожалению, любая стройка, говорит директор, помимо чисто визуального восприятия, негативно влияет и на наши растения – нарушается гидрологический режим, меняется роза ветров.

Эти изменения сотрудники уже наблюдают в так называемом старом Ботсаду, рядом с которым недавно вырос 18 этажный жилой комплекс.

Красота требует средств

Сейчас за садом ухаживает 52 сотрудника, это включая временных рабочих. Рук не хватает. Но на большее нет финансирования. Еще несколько лет назад в одном из корпусов работала исследовательская лаборатория, которую пришлось законсервировать.

Город, увы, также не помогает даже теми средствами, которые мог бы при желании выделить. Поэтому, чтобы запланировать необходимый ремонт или воплотить в жизнь намеченные планы приходится или ждать лучших времен или искать спонсоров. В прошлые годы, тут регулярно проводились праздники-субботники, во время которых собирались дополнительные средства за которые и были установлены новые скамейки, реконструирован фонтан. Но получится ли провести хотя бы один такой ивент в этом году, пока неизвестно. А в саду ведь есть еще и замечательный прудик, в котором больше ста лет назад плавали лебеди. И его вполне реально восстановить!

Не лучшим образом на материальное положение сада повлияла и засушливая весна. Ежегодно, в обычным режиме сад тратить около полутора миллионов гривен на полив. В этом году будет значительно больше. Единственное, на что остается надеяться – это на посетителей, которые не забудут про такое прекрасное место отдыха, где можно побыть в тишине и на природе не выезжая из города.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.