Что произошло в Одессе и области 8 июля: засуха в Болградском районе и перекрытие дороги

Проверено на себе: как в Одессе на коронавирус проверяют? Согласно приказу горздрава, к группе риска относятся и лица, контактировавшие с инфицированными коронавирусом. Они также подлежат первоочередному бесплатному тестированию. А вот по рассказу нашей коллеги Виктории оказалось, что сделать ИФА-тест не так-то просто. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус 7 июля: появились новые данные по Одесской области По состоянию на вторник, 7 июля, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 49 607 случаев заболевания COVID-19. Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 564 новых случаев заболевания. 21 человек умер, никто не выздоровел. За весь период эпидемии в Украине 21 703 пациентов выздоровели, 1 283 человек умерли. За сутки ПОДРОБНЕЕ