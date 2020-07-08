Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе и области 8 июля: засуха в Болградском районе и перекрытие дороги

Что произошло в Одессе и области 8 июля: засуха в Болградском районе и перекрытие дороги

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.

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  • В Болградском районе Одесской области из-за засухи из 47,7 тыс. га, на которых посеяли озимые, до уборки урожая дожили лишь 12,2 тыс. га посевов.
  • Жители села Иличанка Лиманского района перекрыли дорогу для грузового транспорта. Долгое время путь через этот населенный пункт прокладывали себе фуры, едущие в Одессу. Блоки установили рядом с железнодорожным переездом.
  • «Нахалпристройка» с памятника архитектуры исчезла за одну ночь. Нахалстрой в виде пристройки на крыше здания памятника архитектуры в пер. Маяковского, 1, остался теперь только на фотографиях.
  • Согласно приказу горздрава, к группе риска относятся и лица, контактировавшие с инфицированными коронавирусом. Они также подлежат первоочередному бесплатному тестированию. Как оказалось, сделать ИФА-тест не так-то просто.
  • Об уникальных красотах и непростых проблемах нацпарка «Тилигульского» рассказал начальник научно-исследовательского отдела ландшафтного парка «Тилигульский» Игорь Гержик.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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