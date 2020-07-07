Особенности одесской логистики: жители пригорода перекрыли дорогу фурам

Жители села Иличанка Лиманского района перекрыли дорогу для грузового транспорта. Долгое время путь через этот населенный пункт прокладывали себе фуры, едущие в Одессу. Блоки установили рядом с железнодорожным переездом. Именно здесь крупногабаритный транспорт сворачивал с Объездной дороги и ехал в город. Близость села к областному центру, с одной стороны, дает преимущества в пользовании инфраструктурой. С другой стороны, плохая логистика создает немало проблем, которые тянутся не первый год.

Село Иличанка граничит с поселком Котовского, самым отдаленным районом Одессы. Чтобы попасть из города в область – достаточно просто перейти дорогу на улице Паустовского. Путь через это село часто выбирают водители машин, съезжающие с Объездной дороги в город. И если против пассажирского транспорта местные не возражают, и даже сами им пользуются, то грузовики на своих дорогах видеть не хотят. И причины у них на это более чем существенные.

– С этими фурами целая проблема, день и ночь потоком ездили, день и ночь! – говорит жительница села Иличанка Татьяна. – Постоянная пыль, выхлопные газы, люди не могли ни окна открыть, проветрить, ничего. У нас тут обычная сельская дорога, она просто не приспособлена для такого вида транспорта. Дорога проходит близко к домам и от такого потока фур у людей стены потрескались. Проезд ограничен только для грузовиков, машины и автобусы проезжают свободно, но от них и нет таких проблем. Уже неделю как перекрыли проезд, пока тихо. Посмотрим, что будет дальше.

Напомним, это уже не первый случай, когда жители села перекрывают дорогу для фур. Они уже ставили ограничительные блоки в марте прошлого года. Тогда вся Объездная дорога стояла из-за этого в пробках, ведь ильичанцы не пускали грузовики к себе по тем же причинах. От перегруза транспорта у сельчан стал садиться фундамент в домах, из-за чего жилища стали небезопасными. Не говоря уже о том, что на дорогах от тяжелого транспорта образовались большие ямы. С того случая прошло чуть больше года, и вот история повторилась вновь.

Иличанцы призывали пользоваться альтернативной дорогой, которая идет в обход села прямиком к Центролиту. Там грузовики могут ехать, не доставляя проблем густонаселенным районам. Проблема состоит в том, что этот путь долгие годы не ремонтировался и пришел в такое состояние, что туда стараются не соваться даже водители фур. Неудобные узкие сельские дороги становятся лучшей альтернативой. Дальнобойщики стараются найти самый удобный путь для того, чтобы доставить товар и заработать себе на жизнь.

Представители Красносельской территориальной громады, в состав которой входит Иличанка, ездили с обращением в Службу автомобильных дорог. Сейчас ответственные лица всех структур пытаются прийти к компромиссу и найти решение, которое устроит всех. Пока идет согласование с Дорожной полицией по поводу установки ограничительных знаков. Интересно, что раньше они уже были на этом переезде, но потом исчезли.

– Проблема с фурами у нас существует уже не первый год – говорит заместительница главы Красносельской ОТГ Марина Архирий. – Перекрывали дорогу, ставили знаки, фуры шли через Заболотного по стороне Добровольского. Из-за этого возникало сильное социальное напряжение. Мы слышали много возмущений, что из-за трех людей в Ильичанке страдает весь Поселок Котовского, стоя в масштабных пробках. А то что эти трое людей страдают не меньше и у них рушатся дома мало кого волнует, своя рубашка же ближе к телу.

Можно понять как жителей Иличанки, так и обитателей поселка Котовского , которые не обязаны ради чужого комфорта жертвовать своей безопасностью. Однако пока проблема не решалась, иличанцы справлялись с ней сами, как умеют. Пока водители фур объезжают участок в Иличанке – но нет гарантий, что скоро они не появятся там опять. Служба автомобильных дорог, по словам Марины Архирий, готова идти на встречу, и устанавливать ограничения для крупногабаритного транспорта. Но убрать такое движение никто не обещает. Впрочем, в громаде тоже понимают, что полностью ограничить движение грузовиков не выйдет.

Чтобы полностью решить проблему с потоком фурам, требуется масштабная реконструкция Объездной дороги. Грузовики не могут попасть в город и пользуются дорогами, для этого не предназначенными. Вдоль дорог, где ездят фуры, расположены жилые дома, которые буквально страдают от такого соседства. По данным Службы автомобильных дорог в Одесской области, проектировка строительства восьмикилометрового участка Объездной трасы обойдется в 33 миллиона гривен. А пока из-за некачественных дорог (а то и полнейшего их отсутствия) вынуждены испытывать неудобства обычные жители.

Фото: Светлана Матвиенко