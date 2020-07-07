Одеські університети потрапили у ТОП-20 академічного рейтингу вищих закладів України

Одеський національний університет імені І. Мечникова та Одеський національний політехнічний університет опинилися у двадцятці кращих вищих навчальних закладів України.

Про це повідомляє Євроосвіта.

Центр міжнародних проєктів “Євроосвіта” презентував наступний, чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна 2020”.

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, узагальнені міжнародною Конференцією IREG та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG.

Зокрема, Одеський національний університет імені І. Мечникова опинився на 18 місці у рейтингу, а Одеський національний політехнічний університет посів 19 місце.

Трохи нижче у переліку, а саме на 26 місці, відзначили й Одеську національну академію харчових технологій

Одеські вищі навчальні заклади також є у завершальному переліку рейтингу.

Так, Одеський державний аграрний університет посідає 185 місце, а Одеська національна музична академія ім. А. Нежданової опинився на 183 сходинці.