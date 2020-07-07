Проверено на себе: как в Одессе на коронавирус проверяют?

Согласно приказу горздрава, к группе риска относятся и лица, контактировавшие с инфицированными коронавирусом. Они также подлежат первоочередному бесплатному тестированию. А вот по рассказу нашей коллеги Виктории оказалось, что сделать ИФА-тест не так-то просто.

Виктория оказалась в группе риска – общалась с братом, у которого ПЦР-тест на COVID-19, сделанный бесплатно, оказался положительным. Семью отправили на самоизоляцию, хотя инфицирования не выявили. А повторный ИФА-тест, проведенный по собственной инициативе и, соответственно, за свой счет, был отрицательным.

Качество тестов – отдельный вопрос. И Виктория решила не рисковать. Позвонила своему семейному врачу – та предложила сделать ИФА-тест. При этом в поликлинику идти не пришлось – направление, как оказалось, можно сбросить на вайбер. И еще один нюанс – так как с инфицированным Виктория контактировала более 2 недель назад и в течение этого времени симптомы заболевания не проявлялись, то за тесты придется заплатить.

Сделать тестирование, по информации врача, можно было либо в 6-й поликлинике, либо в лаборатории «Анализы», расположенной на улице Екатерининской. Прийти, как и положено, натощак.

– С восьми утра и до полдевятого в 6-й поликлинике к телефону никто не подходил, – рассказывает Виктория. – С половины десятого телефон все время «был занят» (а может, трубку просто сняли). К 10:00 я подъехала к поликлинике. На вопрос, делают ли анализы, от медработника в защитной экипировке услышала в ответ: «Паспорт с собой? Зачем? Чтобы знать, откуда вас завтра забирать». Для того чтобы узнать, можно ли оплатить тестирование банковской карточкой, пришлось отстоять очередь. И тут оказалось, что оплата – только наличкой. Причем оплатить предлагалось какие-то «корешки», к бухучету явно не имеющие отношения. Побегав по банкоматам и обналичив, наконец-то, деньги, прибегаю обратно, и медработник мне радостно говорит: «О, уже 11:00. Мы же до 11:00 работаем». Хотя мне сказали, что ИФА-тесты берут до 12:00. Позвонила на Екатерининскую и там узнала, что анализы, оказывается, сейчас у них не делают, а делают на Королева – практически рядом с моим домом… К этому времени от голода и злости я просто разрыдалась. А сама процедура тестирования заняла меньше 5 минут. В лаборатории спросили номер телефона. И обязательно с вайбером – можно даже кого-то другого. Анализы только на вайбер сбрасывают. Ответ пришел на следующий день в 7:45. Вот только открылся он с третьего раза. И, слава Богу, все три теста оказались отрицательными.

Исследование трех тестов обошлось в 1135 грн. Но все же, здоровье дороже.

Напомним, мы писали о том, кому могут сделать бесплатное ИФА-тестирование на коронавирус.