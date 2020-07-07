«Нахалпристройка» с памятника архитектуры исчезла за одну ночь (фотофакт)

Дом на Ясной, 10: место обвала «задрапировано», местные жители очень переживают Еще и месяца не прошло со дня очередного одесского обвала — жилого дома на Ясной, 10. Сейчас дом — за оградительной лентой и металлическим ограждением, а вот места обвала практически не видно: оно «укутано драпировкой». ПОДРОБНЕЕ

Кто держит Одессу: лепной декор города, его история и день сегодняшний — Лепной декор — это та самая изюминка, которая делает типовую архитектуру индивидуальной. Вернее, это один из приемов, при помощи которого можно из общего ряда похожих зданий «вырвать» произведение искусства. Хотя зачастую и сам декор является типовым, клоном, репликой понравившейся лепки, скульптуры, — так рассказывает о декоративных архитектурных элементах города одесский архитектор, преподаватель ОГАСА, соучредитель Ассоциации архитекторов Одессы Андрей Черненко. ПОДРОБНЕЕ