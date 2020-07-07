«Нахалпристройка» с памятника архитектуры исчезла за одну ночь (фотофакт)

Нахалстрой в виде пристройки на крыше здания памятника архитектуры в пер. Маяковского, 1, остался теперь только на фотографиях.
«Одесская жизнь» рассказывала, как дом — памятник архитектуры по адресу переулок Маяковского, 1, вдруг стал незаконно «расти» без разрешительных документов.
Как сообщил и.о. начальника Одесского ГАСКа Александр Авдеев, спустя сутки, незаконная пристройка с крыши здания бесследно исчезла. То есть, после визита комиссии ГАСКа и соответствующего предписания, последовал демонтаж незаконной стройки.
По информации Александра Авдеева, хозяин, попытавшийся заняться «нахалстроем», будет оштрафован.
Фото Александра Авдеева