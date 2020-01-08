Что произошло в Одессе 8 января: минирование аэропорта и задержание подрывника общежития

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Из-за минера в балакаве в одесском аэропорту задержали рейсы. Неизвестный снес шлагбаум и заехал на территорию аэропорта на микроавтобусе. Продолжение…

В Одесской области мужчина с топором взял в заложники родню. 21-летний местный житель запер в доме сестру и трех племянников. При этом мужчина угрожал родным топором. Продолжение…

Под Одессой расцвели краснокнижные весенние цветы. В бессарабской степи, расположенной в Татарбунрском районе, заметили цветущие брандушки. Продолжение…

В Одессе задержали злоумышленника, устроившего взрыв в общежитии. Им оказался 38-летний одессит. Продолжение…

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